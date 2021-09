Argentina: presidente Alberto Fernández cancela sus viajes al exterior

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, suspendió sus viajes al exterior, incluida su visita a México por la cumbre este sábado de jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), "para terminar de definir las medidas económicas que se anunciarán en los próximos días", confirmaron este viernes fuentes gubernamentales.



Además de cancelar su asistencia a la reunión con sus pares latinoamericanos de la Celac -grupo que Argentina busca presidir durante 2022, en el caso de recibir los apoyos necesarios-, el mandatario no acudirá presencialmente a la 76 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sino que participará con un video grabado.



Estas decisiones se dan en el marco de la crisis abierta esta semana en el seno del Gobierno argentino, tras la derrota de la coalición oficialista en las elecciones primarias del domingo pasado -previas a las legislativas del 14 de noviembre- y la posterior decisión de varios ministros del ala kirchnerista del peronismo, liderada por la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández, de presentar su renuncia.



El conflicto arreció este jueves, cuando la vicepresidenta -que debe sustituir en la Presidencia al mandatario cuando este emprende viajes al exterior- publicó en sus redes una amplia carta en la que se mostró abiertamente crítica, entre otras cosas, con la política económica del Ejecutivo -que "indudablemente iba a tener consecuencias electorales", remarcó- y recordó a Fernández que fue ella la que lo eligió como candidato a presidente.



He oído a mi pueblo. La altisonancia y la prepotencia no anidan en mi. La gestión de gobierno seguirá desarrollándose del modo que yo estime conveniente. Para eso fui elegido. Lo haré llamando siempre al encuentro entre los argentinos. — Alberto Fernández (@alferdez) September 16, 2021

Antes de que se agravara la situación interna en el oficialismo, el Gobierno tenía previsto presentar esta semana, según informó la prensa local, un conjunto de medidas económicas -Argentina está en recesión desde 2018, agravada durante la pandemia del covid-19-, aunque por el momento ese acto no se produjo.



Según informaron a fuentes gubernamentales, el presidente suspendió sus viajes para terminar de definir medidas económicas "que se anunciarán en los próximos días". EFE

