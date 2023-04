Alberto Fernández, que descartó el pasado viernes optar a la reelección como presidente argentino, nunca imaginó que reconciliarse con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), tras una década peleados, lo llevaría a lo más alto del poder, pero tampoco que las tensiones políticas con su “vieja amiga”, sumadas a una cuestionada gestión económica en tiempos difíciles, marcarían su primer y único mandato.



(En contexto: El presidente de Argentina, Alberto Fernández, no buscará la reelección)

“Recibimos un país endeudado, en recesión, en default, con alta pobreza e inflación (...) Debimos enfrentar una pandemia mundial, una guerra y, en este momento, las consecuencias de una brutal sequía. Está claro que no logramos todo lo que nos propusimos. El próximo 10 de diciembre entregaré la banda presidencial a quien haya sido elegido legítimamente en las urnas”, aseguró el mandatario de 64 años en el video que subió a su Twitter anunciando su decisión.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente de Argentina, Alberto Fernández. Foto: EFE

Y es que el panorama para Fernández no puede ser más asfixiante. A menos de ocho meses de dejar la Casa Rosada, Argentina atraviesa una crisis económica, con una altísima inflación (7,7 % en marzo y 104 % anualizado) y una imagen negativa de cerca de 70 por ciento, según una reciente encuesta de la consultora Poliarquía.



“Alberto Fernández es de los presidentes menos populares que ha tenido Argentina en su historia democrática. A esto se suma que la política económica del Gobierno fracasó en términos del control de la inflación, una sequía histórica y una crisis de seguridad que va sin freno. Prácticamente, hablamos de un caldo de cultivo muy complejo que, si la situación política se degrada aún más, puede tener efectos muy negativos”, le dice a EL TIEMPO Matías Franchini, PhD en relaciones internacionales y académico de la Universidad del Rosario.

Presión kirchnerista

Fernández acusó el desgaste generado por sus fuertes desavenencias con la vicepresidenta Cristina Kirchner. Una combinación que muchos alertaron sería explosiva desde que, en 2019, la exmandataria lo anunció como su candidato presidencial, con ella como fórmula de campaña.



Convencido de que solo un peronismo unido podría desbancar al entonces mandatario, el liberal Mauricio Macri, Fernández no dudó en limar las asperezas que lo llevaron a salir abruptamente del gobierno Kirchner en 2008 y se hizo con el liderazgo del país.



No obstante, desde el inicio de su mandato, Alberto fue señalado por la oposición como “títere” de Cristina. Algo que, en especial, se hizo evidente, en las decisiones económicas.

Facebook Twitter Linkedin

La inflación galopante en Argentina "asfixia" el bolsillo de la ciudadanía. Foto: EFE / Enrique García Medina

Pese a que Fernández endureció las restricciones para comprar dólares, no logró domar la inflación. Además, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar el crédito por 44.500 millones de dólares otorgado durante el mandato de Macri generó enormes tensiones con el kirchnerismo, muy crítico con el organismo, al punto que el país vio desfilar a tres ministros de Economía en menos de un mes.

El anuncio del presidente fue algo no tan imprevisto, teniendo en cuenta lo que pasó en las últimas 48 horas, donde se agitaron las internas en el Gobierno, y hubo rumores de la salida de Massa FACEBOOK

TWITTER

Y si bien las cosas se estabilizaron con el actual ministro de dicha cartera, Sergio Massa, justo esta semana Massa amenazó con renunciar, en momentos en que el FMI ha dicho que no aceptará flexibilizar el programa, a no ser que el Gobierno acelere la devaluación.



Una tarea titánica, pues el aumento del precio de la canasta ha dejado a las familias con serias dificultades para alimentarse, en un país donde cerca del 40 % de la gente vive en la pobreza. De hecho, desde que el país fue víctima de una hiperinflación galopante a comienzos de la década de los 90, la situación nunca había llegado a un nivel tan crítico.



“Desde el propio Gobierno, donde hay algunos ministros que responden a Cristina, surgió entonces una presión sistemática para que Alberto desistiera de la reelección”, explica Franchini.



En declaraciones a Efe, Mariel Fornoni, directora de la consultora Management and Fit, aseguró que las posibilidades de reelección Fernández eran “muy bajas”, y que simplemente mantenía en el aire su decisión para tener “algo de poder” hasta los comicios. “Pero, me parece, que el contexto económico lo presionó demasiado”, recalca Fornoni en referencia a las turbulencias cambiarias registradas en los últimos días, atribuidas en la prensa, en parte, a la disputa interna en el oficialismo.

“El anuncio del presidente fue algo no tan imprevisto, teniendo en cuenta lo que pasó en las últimas 48 horas, donde se agitaron las internas en el Gobierno, y hubo rumores de la salida de Massa”, indicó, por su parte, el analista político Patricio Giusto.



A su juicio, Massa presionó para “generar certezas” y “aparentemente”, la promesa del presidente para que Massa no dejara el cargo fue anunciar su renuncia a la reelección, tratando de que eso “allane el camino” a ordenar la interna oficialista y transmitiendo “más certeza a los mercados”.

¿Recambio peronista?

Al conocerse la renuncia electoral de Fernández, visibles rostros del gobernante Frente de Todos dieron su opinión, entre ellos el canciller Santiago Cafiero, cercano al presidente, que consideró su decisión una “responsabilidad histórica”, y el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, uno de los más afines a la vicepresidenta y otro posible postulante presidencial. “Es un paso necesario para comenzar a ordenar el peronismo”, sentenció.



Para el consultor político Enrique Zuleta Puceiro, esta decisión “abre una nueva etapa” en el paisaje político. “Hay una oportunidad para que las fuerzas políticas se barajen. Esa es la sensación que deben estar sintiendo unos y otros: Nos hemos metido en un atolladero, empecemos de nuevo”. “Pero si no hay un fuerte componente de innovación y compromiso con la salida de la crisis, las cosas pueden ser peor”, advirtió.



Franchini agregó al respecto que “la renuncia de Fernández no es un punto de unión sino un punto de inicio para la reorganización electoral del peronismo. La coalición oficialista podría estar posándose ante una paliza electoral en las próximas elecciones, incluso se prevé la posibilidad de que ni siquiera entren a la segunda ronda de las elecciones, lo que sería un rotundo fracaso”.



Con una Cristina Kirchner que desistió públicamente de buscar la presidencia o cualquier otro cargo electivo luego que en diciembre pasado la justicia la condenó por corrupción a seis años de prisión e inhabilitación política, las aguas por la oposición no son tampoco muy claras.



Al igual que Kirchner, el expresidente Mauricio Macri también desistió de optar por la candidatura presidencial en la coalición opositora Juntos por el Cambio (centroderecha).

Facebook Twitter Linkedin

Sergio Massa, ministro de Economía de Argentina. Foto: EFE

El alcalde de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta comenzó ya su campaña para las primarias, al igual que la exministra de Seguridad Patricia Bullrich.



Se especula que Sergio Massa, podría lanzar su postulación si consigue mejorar la situación económica, en especial la inflación. También manifestaron su voluntad de postularse el embajador en Brasil, Daniel Scioli, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, y el dirigente social Juan Grabois.



Emergente en este proceso electoral aparece el diputado Javier Milei, un economista y político “libertario” de 52 años que maneja un fuerte discurso de derecha y antisistema y ocuparía un tercer puesto en la presidencial, según los sondeos.



La duda que queda es si Fernández apoyará a un delfín o se declarará prescindente. En el entorno del presidente señalan que quisiera que alguien de su núcleo fuera el candidato, “aunque difícilmente se ponga en jefe de campaña de nadie” para el próximo 13 de agosto, cuando los partidos políticos deben realizar las denominadas elecciones primarias obligatorias (Paso).



Lo que sí es seguro es que en los próximos meses el país vivirá una agónica procesión de candidatos que prometerán hasta lo imposible para convencerlos de que tienen la fórmula para salir de la crisis y recibir de manos del alicaído presidente Fernández la banda presidencial el próximo 10 de diciembre, día exacto en que Argentina cumple 40 años de democracia.



STREPHANY ECHVARRÍA

EDITORA INTERNACIONAL

EL TIEMPO