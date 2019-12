Justicia que Macri 'usó' en Argentina ahora lo perseguirá: Fernández 

El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, aseguró que la Justicia que el mandatario saliente Mauricio Macri "usó para perseguir" a quien será su vicepresidenta, la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), "seguramente lo va a perseguir ahora" al dejar el cargo.



"Yo lo que quiero no es una Justicia que persiga al opositor ocasional de un Gobierno de turno, simplemente quiero una Justicia", aseveró el líder del peronista Frente de Todos, que asumirá el cargo el próximo martes, en declaraciones al canal C5N. Asimismo, volvió a criticar a los jueces que juzgan por corrupción a su correligionaria, quien por primera vez tuvo que declarar en una vista oral el pasado lunes.

Según reconoció Fernández, vio "las tres horas y pico" de disertación de la expresidenta y la definió como una "de las mejores piezas" que ha visto en un juicio oral.



(Le puede interesar: Cristina K declara por corrupción a ocho días de su posesión).



"Tan buena fue que por eso no la quisieron transmitir (en vivo por televisión, por decisión de la Justicia), porque iba a dejar al descubierto lo que hace mucho tiempo vengo diciendo yo, de cómo se construyeron las causas en torno a Cristina y su familia para involucrarla a ella en hechos en los que ella es totalmente ajena", aseveró el vencedor de las elecciones del 27 de octubre pasado.

La exmandataria (2007-2015) y vicepresidenta electa de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, a su llegada este lunes a los tribunales de Comodoro Py (Buenos Aires). Foto: Efe

Para Fernández, que fue jefe de Gabinete de Ministros de Néstor Kirchner (2003-2007) y de la propia Cristina hasta 2008, en torno a la situación judicial de la nueva vicepresidenta se desatendieron "cuestiones procesales enormes con el solo propósito de poder perseguirla".



En su declaración en el juicio, en el que se le acusa de encabezar una asociación ilícita y de fraude en la concesión de obras durante su mandato para "apoderarse ilegítimamente" de millonarios fondos mediante licitaciones con "múltiples irregularidades", la expresidenta reiteró, como ya ha hecho en otras ocasiones, que el proceso es una "clase magistral" de persecución judicial ideada por el Gobierno saliente de Macri.

La eventual citación al exjefe del gabinete

Además, en la audiencia, Cristina hizo referencia a que el jefe de Gabinete es en el Gobierno el responsable de la ejecución del presupuesto, y recriminó que no se haya citado en el juicio a ninguno de ellos. "Y no es que esté diciendo que ningún jefe de Gabinete deba ser citado ni cometió algún delito. Estoy hablando en términos jurídicos", señaló la viuda del también expresidente Kirchner.



"Van a tener un problema, porque si lo citan a quien fue jefe de Gabiente del jefe de la banda de asociación ilícita, van a tener que citar al presidente de la república, que fue jefe de Gabinete de 2003 a 2008, pero será interesante escuchar lo que tiene para decirles", afirmó.



Al respecto, Alberto Fernández dijo que le "llama mucho la atención" que los medios de comunicación trataran de "sembrar distancia" entre Cristina y él diciendo que ella "lo acusó" y "lo quiso involucrar en la causa".

"No fue lo que dijo Cristina. Lo que dice es que el acto de procesamiento dice una cosa tal como que Cristina es responsable por el hecho objetivo de ser presidenta y de tener la administración del Estado, pero en verdad la administración del Estado queda en cabeza del jefe del gabinete.



Sin embargo a ningún jefe de gabinete nos acusaron", señaló. "Por ahí pasó esto, pasó porque había que perseguirla a Cristina solamente", sentenció, e insistió en que "esta justicia no puede seguir" y no quiere "fiscales amanuenses" que hagan lo que alguien les pida, sino "simplemente fiscales". "Esta Justicia que Macri usó para perseguir a Cristina seguramente lo va a perseguir a Macri ahora", exclamó.



Efe