Tragedia en Argentina: tormentas dejan 13 muertos y destrozos en Bahía Blanca

Al menos 13 personas fallecieron en la localidad argentina de Bahía Blanca (provincia de Buenos Aires) al hundirse el techo de un pabellón deportivo a causa de tormentas que azotan la zona, informaron a última hora de este sábado fuentes oficiales.

Las personas fallecidas se encontraban en el Club Bahiense del Norte en un festival de patín cuando el techo se derrumbó. El municipio comunicó que las personas heridas fueron derivadas al Hospital Municipal, que se encuentra cerca del club. También informó que “no se esperan fenómenos intensos pero aún se espera la presencias de lluvias intermitentes hasta la mañana del domingo”. Es decir, en principio no se debería producir un nuevo temporal en las próximas horas.



El intendente pidió a la población “extremar los cuidados y no circular por la vía pública”. Y expresó que el Club Estrella, Club Olimpo y Dow Center funcionan como centros de evacuados, ya que decenas de personas se vieron forzadas a abandonar sus hogares. El temporal, además del daño en el sistema eléctrico, dejó enormes dificultades para el traslado por las ramas, árboles, carteles, postes y otro tipo de infraestructura que cayeron en las calles y que no son fáciles de remover.

#Argentina | Severidad de las tormentas del sur de la Prov. de Buenos Aires (entre Dorrego y Bahía Blanca). ⛈️VIDEO Via @AlpioCosta pic.twitter.com/IgcSRgUCZO — Meteorología Estación bcp (@Estacion_bcp) December 17, 2023

La empresa de energía EDES Sociedad Anónima, que abastece a la ciudad, afirmó que “se han producido serios daños en las redes que distribuyen energía eléctrica” en la ciudad y advirtió que el operativo de recuperación del servicio recién “podrá comenzar cuando las condiciones meteorológicas se normalicen”.



El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido la alerta naranja no solo para la ciudad de Bahía Blanca, sino también para Monte Hermoso, Coronel Dorrego, Coronel Rosales y Pehuén-Có, entre otras. En todas estas ciudades el temporal azotó con dureza. El SMN afirmó que a partir de la mañana del domingo habrá tormentas en el AMBA, que se extenderán, como mínimo,

GDA

