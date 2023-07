Hay conmoción en Ecuador. Este domingo 23 de julio fue asesinado el alcalde de la ciudad costera de Manta, Agustín Intriago, quien fue víctima de un ataque armado cuando realizaba un recorrido por unas obras en esa localidad.

El ministro del Interior de Ecuador, Juan Zapata, confirmó el deceso del mandatario: "Nuestra total solidaridad con la familia y amigos del alcalde de Manta, Agustín Intriago, ante su sensible fallecimiento por un ataque armado".



De acuerdo con los hallazgos tras el deceso de Agustín Intriago, se reporta una víctima colateral y cuatro heridos, dos de ellos implicados en el hecho, quienes se encuentran bajo custodia policial en una casa de salud. Zapata agregó que la Policía "no descansará hasta dar con los responsables".

Por su parte, Ana Intriago, hermana del mandatario, informó: "Mi hermano ha muerto, oren por el descanso de su alma, este crimen no puede quedar impune por favor, no los dejemos ganar a estos malvados".



Y añadió: "La oscuridad, la maldad ha ganado esta vez, no dejemos que sigan ganando, no a la impunidad, castigo a los malvados".

Ayúdame compartiendo esta foto en tu perfil , NO a la impunidad, el país está de luto pic.twitter.com/xLHzzgQsor — Ana Intriago (@anateresa2) July 23, 2023

Estoy sin palabras. Esto ya supera cualquier límite imaginable.

Mis más sinceras condolencias a la familia de Agustín Intriago y de Ariana Chancay.

No puedo creer lo que ha pasado. Esto nunca se ha visto en 🇪🇨. pic.twitter.com/51aZdiBlp6 — Rafael Correa (@MashiRafael) July 23, 2023

Amenazas previas a Agustín Intriago

En una rueda de prensa, la Policía confirmó que el alcalde asesinado tenía protección de las autoridades, pues la había solicitado tras recibir amenazas.



Los policías actuaron durante el incidente y persiguieron el vehículo en que se movilizaban los presuntos protagonistas del ataque, que también dejó como consecuencia colateral una mujer fallecida, futbolista de profesión.



Según la Policía, el vehículo en que huían los presuntos delincuentes, una camioneta reportada como robada, sufrió un accidente durante la persecución y se detuvo al conductor, que era de nacionalidad venezolana, sin antecedentes penales, mientras que otro sujeto huyó por una loma.

Fue duro el momento de los disparos, los ciudadanos quedaron en shock con lo ocurrido.#AgustínIntriago #Manta pic.twitter.com/nVVmLORHk1 — Ecuador Comunicación (@ecuadorprensaec) July 24, 2023

La inseguridad es una de las mayores preocupaciones de los ecuatorianos desde hace varios meses, ante el aumento de hechos violentos, muchos de los cuales las autoridades relacionan con bandas criminales vinculadas el narcotráfico.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Con información de EFE