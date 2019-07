Residente y Bad Bunny 'afilan cuchillos' con canción contra gobernador

“Si el pueblo entero quiere que te vayas, caradura, y tú te quedas, entonces estamos en dictadura”: esta es una de las frases de la canción 'Afilando cuchillos', que los artistas boricuas René Pérez 'Residente' y Benito Martínez 'Bad Bunny' lanzaron hace unos días en el marco de las protestas que exigen la salida del poder del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, involucrado en varios escándalos de corrupción y de la publicación de un chat con sus funcionarios en el que intercambió mensajes denigrantes contra opositores y figuras públicas.

Las protestas lideradas por artistas de ese territorio como Ricky Martin, Residente, Bad Bunny y Daddy Yankee han crecido a lo largo de dos semanas y han puesto al gobernador contra las cuerdas.

Aunque Roselló aseguró el martes que no renunciará, este miércoles varios medios de comunicación aseguraban que su salida del cargo era inminente.



Según reportó el diario puertorriqueño 'El Nuevo Día', que citó fuentes anónimas, este miércoles Rosselló grabó un video con su renuncia que será divulgado en las próximas horas. También señaló que lo sucedería la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez.

Ricky Martin, Residente y Bad Bunny durante protestas en Puerto Rico. Foto: AFP

Esta es la letra completa de la canción, publicada en la página de Youtube de Residente:



"Dale tamo’ afilando las navajas dale.

Llegó el afilador de navajas



Llegó la hora, de un combo de miles en motoras

Patrullando las 24 horas, boricua de cora'

Con el puño arriba, a la conquista

No nos va a meter las cabras un pendejo de Marista

Según este compadre, mi mai junto con todas las mujeres

Son igual de putas que su madre

Tú no eres hijo del cañaveral, escoria

Tú eres hijo del cabrón más corrupto de la historia.



Disculpen mis expresiones

Pero al igual que Ricky, estoy liberando las tensiones

Le doy fuego a la Fortaleza como se supone

Y al otro día voy a la iglesia pa' que me perdonen

Aquí en El Monte, heredamos el mismo pecho

Tus disculpas se ahogan con el agua de la lluvia

En las casas que todavía no tienen techo

Tú no heredaste pecho, tú heredaste un patrimonio

Y a ti por la noche te persiguen los demonios

En la familia que mataste, destruiste un matrimonio.



Esto va por Lilliam, y su hijo Juan Antonio

Esto va pa' que despiertes

Esto va por las cuatro mil seiscientas cuarenta y cinco muertes

La hipocresía del país en general

Tirar piedras en Venezuela está bien, pero en Puerto Rico está mal

Esto va pa' los artistas internacionales:

¿Y las banderitas de Puerto Rico en las redes sociales?



Ninguno de nosotros, los supuestos bandoleros

Está acusado de fraude, robo o lavado de dinero

Con todo lo que han robado estos politiqueros

Pintamos las paredes del Caribe entero

Y aunque esto no le caiga bien a la gente

Pa' decírtelo en un chat, pa' eso lo digo de frente.



Se tiran a los caseríos, a los puntos 'e droga

Les rompen las casas y por ellos nadie aboga

Nosotros hacemos lo mismo sin delicadeza

A estos criminales, les hacemos una redada en Fortaleza.



Si el pueblo entero quiere que te vayas, caradura

Y tú te quedas, entonces estamos en dictadura

Solo te apoya tu esposa, la exmodelo

La que piensa que Cien Años de Soledad la escribió Coelho.

Y así son los pocos que te siguen, brutos

Pero tranqui', afilar navajas, toma un minuto.



Somos el rugido

De la bandera de Puertorro con todos sus tejidos

Exigiendo tu renuncia, pa' que nadie salga herido

To' el mundo unido, no importa el color de tu partido

Esto salió temprano, pa' que te lo desayunes

La furia es el único partido que nos une



Vamos cortantes, como los cuchillos

Sacando chispa hasta llegar al filo

Hay que arrancar la maleza del plantío

Pa' que ninguno se aproveche de lo mío



El pueblo no aguanta más injusticias

Se cansó de tus mentiras y de que manipules las noticias

Ey, ey, todos los combos, los caseríos somos nuestra milicia

Ya no nos coges de pendej.



Eres un corrupto que de corruptos coges consejos

Arranca pa'l carajo y vete lejos

Y denle la bienvenida a la generación del "Yo no me dejo"

Y quizás tú hablas en tu grupo como yo en el mío

Pero yo no tengo fondos públicos escondi'os.



De la muerte de los puertorriqueños, yo no me río

PR está encabronao', Ricky estás jodío

Y que se enteren to's los continentes

Que Ricardo Rosselló es un incompetente

Homofóbico, embustero, delincuente.



A ti nadie te quiere, ni tu propia gente

Vamo' a prender en fuego a tu gabinete

Los títeres, guarden las cortas y saquen los machetes

La cuna de las crías, con el boricua nadie se mete

To'as las paredes dicen "Ricky vete", (Ey).



Y no es vandalismo

Vandalismo es que nos tiremos nosotros mismos

Por defender a los que nos llevaron al abismo

Vandalismo es que siempre voten por los mismos

Y se roben to's los chavos de educación

Mientras cierran escuelas y los niños no tienen salón.



Ey, es hora de sacar las ratas

Que se vaya Ricky, que se vaya el otro, que se vaya Tata

Y no se trata de hablar malo en las conversaciones

Malo hablo yo en mi casa y en to'as mis canciones

Se trata de que le has mentido al pueblo con cojones

De que encondiste las muertes con to y los vagones te burlaste de nosotros con otros cabrones.



E hiciste que el país entero se encojone

Manipulación, corrupción, conspiraciones

Ricky, renuncia y a tu mai que te perdone

Yo no

Yo no



Vamos cortantes, como los cuchillos

Sacando chispa hasta llegar al filo

Hay que arrancar la maleza del plantío

Pa' que ninguno se aproveche de lo mío