Acusan a 'youtuber' de delitos relacionados con pornografía infantil

La polémica ‘youtuber’ mexicana Yoseline Hoffman, conocida como YosStop, fue acusada el miércoles 3 de marzo de haber compartido material pornográfico de una menor de edad grabado hace dos años.



(Siga leyendo: Al famoso Pirry lo picaron las abejas y la cara le quedo 'de terror').

La denuncia fue interpuesta por la joven Ainara Suárez ante la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia, de Ciudad de México.



Según informó ‘Infobae’, los delitos fueron: violación equiparada y pornografía infantil, previstos en los artículos 175 y 187 del Código Penal mexicano.



(Además: Tenga en cuenta: ¿cómo cuidar el dinero que tiene en alcancías?)

Los hechos

La víctima alega que el 25 de mayo de 2018, cuando tenía 16 años, asistió a una fiesta en la que consumió licor hasta perder el conocimiento. Allí, según el citado medio, cuatro jóvenes (a quienes también denunció), introdujeron una botella de champaña en la zona íntima de la menor.



El acto quedó documentado en un video que se volvió viral. Según declaró la joven: “al verlo me invadieron sentimientos de angustia, miedo y una gran impotencia. Habían hecho con mi cuerpo actos que yo no tenía la capacidad de consentir ni resistir por el estado de ebriedad en el que me encontraba”.



(Siga leyendo: ‘Influencer’ La Liendra se tatuó un código QR y no le funciona).

¿Qué tiene que ver la ‘youtuber’?

Aunque YosStop no estuvo presente en la fiesta, se le acusa de difundir uno de los videos en los que la víctima tenía una pelea y que sus abogados calificaron de pornográficos de acuerdo a las imágenes.



En el video que compartió la influenciadora, se refiere a la víctima como ‘de moral distraída’ y ‘gorda’, además de insultarla en varias oportunidades.



Recientemente, Suárez compartió por medio de su cuenta en TikTok declaraciones sobre los comentarios que recibió por parte de la ‘youtuber’, asegurando que sus palabras la afectaron psicológicamente, razón por la que procedió de manera legal.



(Siga leyendo: Polémica por 'influencer' que dijo que odiaba Colombia).

Por su parte, la influenciadora se pronunció al respecto por medio de su cuenta en Instagram afirmado que:



“Han querido involucrarme en un delito que jamás cometí. Pero confío plenamente en la verdad y el sentido común. Como he comentado en muchos de mis videos, las denuncias deben fungir como herramienta de empoderamiento ciudadano. Desafortunadamente me encuentro involucrada en un asunto ajeno a mi. Pero espero que todo se aclare y se resuelva pronto. Gracias por su cariño”.



Por el momento, la investigación se mantiene abierta y asociaciones feministas como ‘FemXFem’ exigieron justicia para la joven.



Tendencias EL TIEMPO