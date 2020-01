Dos meses después, Parlamento boliviano acepta la renuncia de Evo

Pasaron dos meses para que el Parlamento aceptara la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia. Su dimisión y la de su exvicepresidente García llegaron al Legislativo nacional desde el 11 de noviembre, un día después del anuncio del líder de dejar el gobierno tras las acusaciones de fraude electoral.



La sesión se vivió en víspera del fin de su mandato, que debía concluir de manera oficial este 22 de enero. Algunos parlamentarios se negaban a aceptar la renuncia de Evo tras considerar que fue víctima de un golpe de estado.



Evo y García habían resultado ganadores para un cuarto mandato consecutivo en las elecciones del 20 de octubre. Además, el exmandatario aseguró varias veces que seguía siendo presidente de Bolivia en tanto el Parlamento no analizara su renuncia.



La sesión para dar lectura a las cartas de renuncia de Morales y de quien fue su vicepresidente Álvaro García Linera, fue presidida por la titular de la Asamblea Legislativa, la senadora Eva Copa, que pertenece al Movimiento al Socialismo (MAS).



La oposición protestó desde temprano cuando la mayoría del MAS cambió el orden del día y resolvió analizar si se aceptaba o rechazaba ambas renuncias.



Las peleas no se dieron sólo entre el grupo de opositores, también ocurrieron desde el mismo MAS entre aquellos parlamentarios que aceptaron la renuncia y los que no estuvieron de acuerdo con ello.

El expresidente de Bolivia, Evo Morales (c), acompañado por el exvicepresidente Álvaro García Linera (i) y el excanciller Diego Pary (d). Foto: Martin Alipaz. Efe

"Lo que tiene que primar en estos momentos es la paz en nuestro país, mantener la línea de la pacificación y que se tenga estabilidad social", manifestó por su parte la senadora Copa.



Tras la renuncia de Morales en noviembre y de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, la segunda vicepresidenta del Senado, la legisladora Jeanine Áñez activó el mecanismo sucesorio y asumió la Presidencia interina de Bolivia.



Aquella sucesión, que se produjo tras dos días de vacío de poder, fue avalada por el Tribunal Constitucional.

Jeanine Áñez, autoproclamada presidenta interina de Bolivia. Foto: Jorge Bernal / AFP

Áñez firmó el pasado lunes una ley que prorroga el mandato del Gobierno interino y el del Legislativo hasta el juramento de las autoridades de ambos poderes que sean elegidas en los comicios generales del próximo 3 de mayo.



Evo demandó que Áñez dejara el poder el 23 de enero y que en su lugar asumiera la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, María Cristina Díaz. Sin embargo, esa figura de sucesión, que sí se encontraba en la Constitución previa a 2009, no está contemplada en la Carta Magna puesta en vigor en ese año por Morales.



Efe