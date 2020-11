Fatal accidente de funcionario mexicano en Ford Mustang deja 3 muertos

Un trágico choque automovilístico en México ha dado qué hablar en redes sociales por un detalle indignante: el presunto responsable del siniestro resultó ser un importante funcionario público del estado de Puebla.



Además, el accidente ha llamado la atención de los internautas por las fotografías en las cuales se ven las carrocerías de los dos vehículos involucrados completamente destrozadas.



El funcionario, identificado como Nicolás A. R., manejaba un vehículo en el que viajaba con cuatro mujeres jóvenes.



La investigación preliminar, según varios medios locales como ‘Periodico Central’, indica que el empleado público invadió un carril en contravía y causó el impacto contra un carro gris en Puebla de Zaragoza, la capital del estado de Puebla.

En el suceso murieron tres de las mujeres que viajaban con el funcionario; la cuarta mujer resultó gravemente herida, así como el conductor del vehículo gris.



Las autoridades indicaron que el funcionario viajaba con exceso de velocidad y en aparente estado de embriaguez. Además, se conoció que Nicolás A.R intentó, sin éxito, fugarse de la escena.

Fatal accidente

en diagonal defensores altura del hotel la ciénega y CEMEX

deja 3 *mujeres muertas* entre los 25 y 27 años, por 2 masculinos extremadamente borrachos que iban enel Ford *Mustang* color rojo

Imágenes fuertes @MTPNoticias @RobertoVHz @TecamachalcoN @trailerosypocas pic.twitter.com/uXhI3xUm1W — Vialidad Puebla informa 🚴 (@Guidovazquez777) November 7, 2020

La polémica

También ha sorprendido el Ford Mustang rojo en el que se movilizaba el funcionario, un vehículo de lujo avaluado en un precio cercano a los 86 millones de pesos colombianos (480 mil pesos mexicanos).

Ese detalle desató críticas por parte de quienes asocian el 'juguete' del supuesto responsable del choque con su posición como subsecretario de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Coronango, un municipio de Puebla.



"Le alcanzó para comprar un Mustang a este tipo, ¿cuánto ganará un subdirector de obra pública?", escribió el usuario @jose_erasmo en Twitter.

Le alcanzó para comprar un Mustang a este tipo, ¿pues cuánto ganará un subdirector de obra pública? Dinamita pura en manos de un imbécil — José Erasmo (@jose_erasmo) November 8, 2020

Sin embargo, tanto las autoridades como los medios locales no han hecho ningún tipo de relación formal entre el cargo del funcionario y los detalles del choque.



El diario 'El Sol de Puebla' conoció que Nicolás A. R. recibía un salario de 2' 692.522 pesos colombianos (15.000 mexicanos), más otros ingresos obtenidos por arrendamiento de inmuebles.

Nicolás A.R está en poder de la Fiscalía General de Puebla mientras se define su situación judicial.

Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, dijo que se presentarán cargos por un delito agravado y no uno culposo o involuntario (causados por un acto de negligencia).



La última palabra la tendrá un juez de control, quien decidirá en los próximos días el desenlace del polémico caso. De acuerdo con 'El Sol de Puebla' no se descarta que, para efectos de esta decisión, se tengan en cuenta los antecedentes penales que tendría Nicolás A.R., sobre los cuales aún no se conocen mayores detalles.

