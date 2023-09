Una avioneta cayó este sábado en medio de la selva amazónica brasileña y las autoridades han confirmado la muerte de las catorce personas que estaban a bordo, entre las que se sospecha que había algunos turistas estadounidenses.



El aparato, un Embraer EMB-110 ‘Bandeirante turbohélice, había partido de Manaos, capital del estado Amazonas, rumbo a Barcelos, a unos 400 kilómetros, donde los turistas habían contratado un paseo de pesca, pero se estrelló poco antes del aterrizaje en medio de las fuertes lluvias que caían este sábado sobre esa remota región selvática, según han informado fuentes oficiales.

El alcalde de Barcelos, Edson Mendes, confirmó que en la avioneta viajaban catorce personas, dos de las cuales eran tripulantes de la avioneta, y que no ha habido sobrevivientes.



También dijo que, según informaciones preliminares, algunos de los fallecidos eran turistas estadounidenses, aunque aclaró que eso aún no ha sido totalmente confirmado.



Barcelos es una pequeña ciudad enclavada en medio de la selva amazónica, que vive de la agricultura y el turismo, y tiene en la pesca deportiva uno de sus mayores atractivos.



Según Mendes, una vez rescatados, los cuerpos serán trasladados a Manaos, lo cual puede ocurrir este domingo debido a los temporales que azotan a esa ciudad amazónica.

EFE