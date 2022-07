Este es el caso de Domingo Verna, el abuelo que asesinó de cinco tiros a su nieto durante una violenta discusión. La historia conmocionó a Bahía Blanca, en Argentina, y es objeto de una investigación judicial en donde al hombre se lo acusa de haber incurrido en un exceso en la legítima defensa.

Mientras la causa avanza, el abogado de la madre de la víctima, Ignacio Jorge Yazyi, brindó una entrevista en la que reveló las frías declaraciones del imputado tras acribillar a su familiar, Brian Verna. En ese contexto, aseguró que el ataque del exmilitar fue “premeditado” y dijo que pedirá el cambio de carátula a homicidio agravado por el vínculo”.



En diálogo con ‘La Brújula 24’, el letrado sostuvo: “Este acontecimiento se dio en un contexto en el cual existía violencia entre ambos, y así fue por mucho tiempo. Brian vivió durante años con el abuelo, que suplantó el rol de su padre. Era un hombre autoritario y hubo extorsión, humillación. Trabajaba con él, que le adelantaba dinero y se lo reclamaba con intereses. Lo apresuraba, decía que se iba a quedar en la calle y lo buscaba constantemente”.



Al puntualizar sobre lo ocurrido a mediados de junio, cuando Brian agredió a su abuelo y este entró a su casa, buscó una pistola y luego le disparó, indicó: “No se justifica la agresión física, pero el día del hecho no es que Brian se levantó con ganas de agredirlo. En un momento él se lo cruza y lo increpa. Por lo que dijo la pareja de Brian, le exigía que le devolviera dinero”.

“Mis padres nunca asumieron que mi hijo estaba enfermo mentalmente”



La madre de Brian Verna contó que el joven estaba medicado y dijo que su padre premeditó el ataque.

Más tarde, Brian fue a la casa de su abuelo y lo atacó primero con un palo y después con los puños. “Con el palo jamás pega, lo hace a puño. El palo se parte en el piso y no lo usa. Insisto, no es para justificarlo, pero eso tiene una motivación, donde hay bronca hay dolor también”, aclaró Yazyi y agregó: “El hostigamiento venía de hace tiempo y ese día también existió. Nosotros sostenemos que fue premeditado por el testimonio de la pareja, el abuelo le gritó ‘te voy a matar’ en ese momento”.



Según el relato del abogado, tras la amenaza Domingo fue a buscar el revólver y al ver que Brian pateaba la puerta de su propiedad, “en lugar de haber llamado a los servicios de emergencia o a un familiar”, le disparó. “Su integridad física no corría riesgo en ese entonces. Lo venía premeditando y creo que hubo un cansancio”, aseveró.

“Maté a la lacra”

La primera persona que tiene temor es la hija, la madre de Brian. Vive enfrente, el imputado tiene cámaras por toda la casa que apuntan a la de su hija. Él vigilaba a toda la familia. FACEBOOK

Con relación al avance de la investigación, Yazyi informó que esta semana se les está tomando declaración a familiares, vecinos y conocidos y que concluida esta etapa solicitará el cambio de carátula a “homicidio agravado por el vínculo”. Además, reveló que algunos de los testigos tienen miedo por las represalias con las que pueda responder el imputado.



“La primera persona que tiene temor es la hija, la madre de Brian. Vive enfrente, el imputado tiene cámaras por toda la casa que apuntan a la de su hija. Él vigilaba a toda la familia, es un hombre autoritario”, expresó y añadió: “Ya hubo agresiones entre ellos, amenazas. No tengo la fecha exacta. Hay que tener en cuenta que se trata de un exmilitar, y que sabía del manejo de armas. Fue muy fría su actitud, no se acercó para ver lo que había hecho, un total desprecio sobre la vida de su propio nieto”.



En esa línea, contó la supuesta frase que Domingo dijo tras asesinar a su nieto: “La que llama a la ambulancia es la novia y declara en la comisaría que el propio abuelo había dicho: ‘Maté a la lacra’”.



Así las cosas, insistió en que hubo un deseo preexistente del abuelo de matar al joven. Consideró que en los hechos hubo “falta de motivación suficiente y no hubo agresión física, pero sí la hubo contra el inmueble”. “Nuestra hipótesis es que no corría riesgo su vida, no podía haber ingresado a la vivienda Brian. Por eso el abuelo lo premeditó, esperó a que volviera”, concluyó.

