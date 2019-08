Absuelta joven acusada de homicidio por caso de aborto en El Salvador

La justicia de El Salvador absolvió este lunes a Evelyn Hernández, de 21 años, acusada por la muerte de su bebé al dar a luz, en un caso emblemático de la severa legislación contra el aborto.



"¡Absuelta!!!, sí se pudo", escribió en Twitter la abogada Bertha María Deleón, del equipo que defendió a Hernández, para quien la Fiscalía había pedido una condena de 40 años.

"Gracias a Dios se hizo justicia. También les doy las gracias a ustedes que han estado aquí presentes", declaró Hernández, en una referencia a los manifestantes que la aguardaron al salir a informar del fallo del juez José Jurado Martínez, en el Centro de Justicia de Ciudad Delgado, en la periferia noreste de San Salvador.



Hernández había sido condenada en julio de 2017 a 30 años de cárcel por los mismos hechos, pero la sentencia fue anulada en febrero de este año por la sala penal de la Corte Suprema de Justicia.



"Fue duro todo el tiempo que estuve dentro", reiteró la joven al aludir a los 33 meses que purgó en la cárcel tras su primera sentencia. "Mi futuro es seguir estudiando y sacar mis metas adelante. Estoy feliz", manifestó este lunes, visiblemente emocionada.



A juicio de Deleón, "el juez ha sido bastante justo en su resolución. Ha dicho que no había forma de probar el delito y por eso la absolvió. Ha dicho que fue un parto complicado".



Una vez que la Fiscalía reciba oficialmente la decisión, cuenta con 10 días para apelar. De no hacerlo, la sentencia sería definitiva.



Al anunciarse el fallo, un centenar de mujeres que clamaban justicia frente al tribunal estallaron en alegría coreando: "¡Alerta, alerta, alerta que camina la lucha feminista por América Latina!".



La Fiscalía General de la República (FGR), cuyos representantes no brindaron declaraciones a los periodistas, acusaba a la joven de homicidio agravado en la modalidad de comisión por omisión, por lo que pedía un condena de 40 de cárcel.

33 meses en la cárcel

La salvadoreña estuvo encarcelada 33 meses y en febrero del año en curso obtuvo la libertad condicional. Hernández sufrió un parto extrahospitalario el 6 de abril de 2016 cuando se encontraban en su vivienda y luego fue trasladada por un familiar al Hospital Nacional del municipio de Cojutepeque (este), donde fue denunciada ante las autoridades por el médico que la atendió, según lo señalaron sus abogados.



En febrero, tras pasar casi tres años presa, la Corte Suprema ordenó su libertad y la apertura de un nuevo juicio con un tribunal diferente.



El caso de Evelyn traspasó las fronteras salvadoreñas y diversas organizaciones internacionales de derechos humanos y en favor de la despenalización del aborto solicitaron en reiteradas ocasiones a la Fiscalía del país centroamericano que desistiera de la acusación contra la joven.

El Código Penal salvadoreño, en su artículo 133, establece una pena de 2 a 8 años por aborto. Foto: EFE

En El Salvador, las mujeres que sufren complicaciones del embarazo que dan lugar a abortos espontáneos y mortinatos son habitualmente sospechosas de haberse practicado un aborto, prohibido en todas las circunstancias y tipificado como homicidio agravado, cuya pena de cárcel es de 30 años.



En ese país hay actualmente 16 mujeres encarceladas por abortos o pérdidas gestacionales, en algunas casos en contextos de emergencias obstétricas, bajo la drástica legislación que prohíbe la interrupción del embarazo en todas sus formas.



El Código Penal salvadoreño, en su artículo 133, establece una pena de 2 a 8 años por aborto. Sin embargo, fiscales y jueces tipifican los casos de aborto -incluso los espontáneos- como homicidio agravado, un delito penado con 30 a 50 años de prisión.



En el último año, cinco mujeres sentenciadas en este tipo de casos salieron de la cárcel, algunas de ellas con la pena conmutada.

AFP y EFE