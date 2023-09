La Suprema Corte de Justicia de México (SCJN) otorgó por unanimidad este miércoles un amparo al Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), con el cual despenaliza el aborto a nivel federal, una decisión histórica en ese país.



La Primera Sala de la Corte declaró inconstitucional el sistema jurídico que penalizaba el aborto en el Código Penal Federal de ese país, ya que, según dijo, "viola los derechos humanos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar".



El GIRE, una organización feminista y de derechos humanos, presentó un amparo contra el Congreso de la Unión (el Legislativo) y el Ejecutivo Federal por haber emitido una regulación que criminaliza el aborto.

La Primera Sala de #LaCorte resolvió que es inconstitucional el sistema jurídico que penaliza el aborto en el Código Penal Federal, ya que viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar. — Suprema Corte (@SCJN) September 6, 2023

Ese amparo fue analizado por la Corte, que concluyó este miércoles que el apartado del Código Penal Federal que criminalizaba el aborto ya no tendrá efectos, por lo que ninguna mujer o persona gestante podrá ser castigada o llevada a la cárcel en México por abortar.



Con esta resolución, además, cualquier institución de salud mexicana deberá brindar el servicio de aborto a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar que así lo soliciten. Y, en ese sentido, el personal médico no podrá ser criminalizado por ayudar a que alguien aborte.



"Todas las mujeres y personas con capacidad de gestar podrán acceder a abortos en instituciones federales de salud", festejó en un comunicado el GIRE.



¡@SCJN despenaliza el aborto a nivel federal!

Gracias a un amparo ganado por GIRE, todas las mujeres y personas con capacidad de gestar podrán acceder a servicios de aborto en IMSS, ISSSTE, PEMEX y cualquier institución federal de salud 💚🌊 🔥 #SeptiembreVerde pic.twitter.com/QNQtXDpCQk — GIRE (@GIRE_mx) September 6, 2023

Además, el Congreso de la Unión (el Legislativo) deberá eliminar el delito de aborto en el Código Penal Federal y todos los jueces de México, tanto locales como federales, tendrán que implementar lo dicho por la Corte este miércoles.



En un paso previo, hace dos años exactamente, la SCJN determinó que penalizar el

aborto era inconstitucional, lo que abrió el camino para el fallo de este miércoles.



El aborto voluntario ha sido despenalizado en al menos 11 de los 32 estados que integran México. El gobierno capitalino de la Ciudad de México fue la primera jurisdicción latinoamericana en autorizarlo en 2007. La mayoría lo permite hasta las 12 semanas.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

REDACCIÓN INTERNACIONAL