Exigen justicia para mujer que ataron a poste y lincharon, en México

Un hecho desconcertante ha causado repudio durante estos días. Se trata de la historia de Edmunda Adela Martínez Velázquez, una abogada mexicana que viajaba hasta la ciudad de León, en el estado Guanajuato, pero que murió en hechos confusos durante una parada que realizó en el trayecto.



De su fallecimiento solo se sabe que se encontró con una turba enardecida que la acusó de robar menores: los agresores la ataron a un poste y acabaron con su vida.



Los atroces hechos ocurrieron en el municipio de San Nicolás Buenos Aires, del estado de Puebla, el pasado domingo 25 de octubre, y familiares de la abogada han pedido justicia.

Los hechos

Según ‘Televisa’, Edmunda tenía una hoja de vida impecable. Estudió dos carreras dispares: Química y Derecho, y por esta última era muy conocida, ya que la ejerció en Orizaba, Veracruz, donde residió la mayor parte de su vida. El pasado fin de semana, Edmunda se dirigía hasta la ciudad de León. El objetivo era visitar a sus hijas, quienes estudian allá.

En medio del recorrido decidió hacer una parada en San Nicolás Buenos Aires, donde se encontró con un hombre que no ha sido identificado ni se ha aclarado qué tipo de relación tenía con la abogada.



Lo siguiente que se sabe es que entraron a una tienda y después, según ‘La Silla Rota’, un portal local de noticias, algunas personas que estaban en el lugar los acusaron de querer llevarse a un menor.



No hubo pruebas. No hubo ninguna consistencia en la acusación.



Aun así, la gente actuó con sevicia: los ataron a un poste y los golpearon hasta la muerte.

Personal de la Policía intentó evitar el linchamiento, pero la turba enardecida les impidió el paso. Cuando por fin pudieron moverse, encontraron al hombre sin signos vitales, mientras que a Edmunda intentaron llevarla a un hospital.

Octavio, quien era pareja de Edmunda, exige justicia ante la muerte de la abogada. Foto: Redes Sociales

Lo atroz del caso no fue solo eso, pues la golpiza a Edmunda y a su compañero fue filmada por personas de la muchedumbre, quienes compartieron el video en Facebook.



Ese clip, pese a su contenido violento, muy pronto se viralizó.

Vio a su madre morir

Ericka, una de las hijas de Edmunda, brindó su testimonio de los hechos a ‘Televisa’. Dijo que estaba actualizando el inicio de Facebook cuando se topó con una escena escabrosa de linchamiento.



“La mujer acribillada se parecía a mi mamá”, aseguró. Tras las dudas, terminó por convencerse de que, en efecto, se trataba de Edmunda.



“(Espero que) de alguna manera se pueda limpiar el nombre de mi mamá, porque ella era una persona sincera”, concluyó.

Por su parte, Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, aseguró que tanto Edmunda como su acompañante fallecieron por lesiones en sus cráneos. Además, dijo que ya se habían identificado varios de los partícipes en la golpiza.



Sin embargo, hasta el momento nadie ha sido detenido.



Y el caso sigue en las sombras.



“Es muy lamentable todo esto. Exigimos al gobierno de Puebla justicia. Que den con los responsables y que nos den facilidades para recuperar sus restos y velarla”, afirmó Octavio Barragán, pareja sentimental de Edmunda.



“Fue una persona muy profesional, que se preocupaba mucho por su imagen. Ella era muy conocida por su trabajo en la política en la región de Orizaba”, aseguró el hombre.

