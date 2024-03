A sangre fría y en 3 segundos: así fue el ataque de un sicario a playero en ciudad que nació Messi

En un acto de violencia que ha estremecido a la ciudad de Rosario, en Argentina, un sicario acabó con la vida de Bruno Bussanich, un joven de 25 años y padre de un niño de dos años, en su lugar de trabajo en una estación de servicio Puma en la zona oeste.

Las cámaras de seguridad capturaron el escalofriante momento en el que el asesino, vestido de bermudas y con una capucha que ocultaba su rostro, perpetró el crimen en tan solo tres segundos.

El crimen, ocurrido a las 11:22 p.m. del sábado, es el cuarto ataque narco a personas inocentes en solo cinco días, desencadenando un profundo temor en la población rosarina.

En un segundo video, se puede observar a la víctima realizando sus labores cotidianas cuando el sicario entra y le dispara tres veces, arrebatándole la vida de manera brutal.

Este trágico suceso ha llevado a la comunidad a un estado de conmoción y ha generado un llamado urgente a las autoridades para tomar medidas drásticas. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encabezarán un comité de crisis en respuesta a esta escalada de violencia.

Las amenazas dirigidas al mandatario provincial y el mensaje dejado por los criminales, que apuntaba a una unión de diversas bandas criminales, sugieren una coordinación inquietante entre los grupos delictivos. Este acto no solo busca sembrar el miedo, sino también influir en las políticas de seguridad del Estado.

Además, la elección de Bussanich como blanco de este ataque no fue aleatoria, sino parte de una estrategia para paralizar la ciudad, siguiendo una serie de acciones violentas que incluyeron el asesinato de dos taxistas y el ataque a un colectivo; según señalan en 'La Nación'.

La falta de transporte público y las medidas de protesta anunciadas por diversos gremios y cámaras empresariales reflejan el impacto que este evento ha tenido en la vida cotidiana de los ciudadanos.

La carta dejada por los criminales pone de manifiesto sus reclamos por 'derechos y respeto', mientras critican las medidas de seguridad implementadas en las cárceles provinciales.

"Esta guerra no es por territorio, es contra Pullaro y Cococcioni. Así como nosotros llegamos a 300 muertos, estando unidos vamos a matar más inocentes por año. Nosotros no queremos celulares, queremos nuestros derechos. Ver a nuestros hijos y familia y que se los respete. No queremos negociar nada. Queremos nuestros derechos. Esto es para todos los presos, pabellones y cárceles. Basta de seguir humillando con la familia. Pullaro y Cococcioni, carguen con muertes inocentes. Atentamente: Zona norte, zona sur, zona oeste, unidos", se puede leer en la carta.

Este incidente deja claro que la lucha contra el crimen organizado en Rosario es un desafío que requiere una respuesta contundente y coordinada por parte de las autoridades.

