El 1.º de julio España asumió la presidencia del Consejo de la Unión Europea, y semanas más tarde presidirá la Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea (ALC-UE), por celebrarse en Bruselas.



Esta última se da tras una larga pausa de ocho años, periodo que para algunos es incompresible y para otros, inexcusable. Las palabras del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, son elocuentes: “A veces, esta relación se ha dado por hecho o incluso se ha descuidado”. Su enfriamiento ocurrió y se trasladó al plano de las ideas, las políticas y los instrumentos.

Sin embargo, no debe haber espacio para recriminaciones en este momento, ni de un lado ni del otro. La responsabilidad es compartida y la mirada debe estar puesta en el horizonte, en ese punto lejano en donde ambos mares que nos separan se unen y logran conformar el Atlántico.



Precisamente, América Latina y Europa llegan a este encuentro con una enorme ilusión y también con el desafío de revitalizar la relación política birregional para contribuir a una transición ecológica, digital y socioeconómica, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.



(Lea: ¿Qué hay detrás de las protestas en Francia y por qué no terminan?)



Este encuentro adquiere un carácter prioritario por los desafíos del contexto geopolítico y económico actual, el cual exige elevar la relación al más alto nivel y construir una visión conjunta de “socios estratégicos”, alrededor de unos valores fundamentales y una agenda de trabajo. Esta debe inspirar y mover voluntades no solo de los gobiernos, sino también de la sociedad civil, el sector privado y la academia.

El potencial de las cifras de la comunión de ambas regiones no es nada despreciable. Suman 60 países, 1.000 millones de habitantes, 25 millones de kilómetros cuadrados, el 21 % del PIB mundial, un comercio bilateral de US$ 400.000 millones al año, inversiones birregionales por el orden de US$ 934.000 millones al año, acuerdos comerciales en vigor con 27 de los 33 países de América Latina y el Caribe, una tercera parte de los miembros de las Naciones Unidas, así como se constituyen en tierra fértil para la ciencia, la filosofía, el arte, la literatura y el deporte.

Geopolítica y política nacional

La Cumbre ocurre en una coyuntura que puede ser encapsulada en el concepto que acuñó el teórico francés Edgar Morin en 2016: “policrisis”. Son diversos vectores que están interactuando en tiempos y velocidades disímiles, pero están generando una enorme presión para reconfigurar la relación birregional. Más que una opción, estamos frente a una necesidad.



(Más: Con inhabilitaciones, chavismo arrecia presión al estilo Nicaragua)

​

Las actuales proyecciones del mundo hacia la mitad del presente siglo no están dejando bien posicionadas a las dos zonas, y la irrelevancia es una amenaza latente. Las megatendencias en materia de cambio climático, las transformaciones demográficas y el envejecimiento de la población, la aceleración tecnológica vinculada a la inteligencia artificial y la digitalización, además de los grandes cambios económicos y geopolíticos, tendrán un efecto directo.



(También: Murió a los 100 años el último soldado francés del desembarco en Normandía)



La transición de poder de Occidente a Asia generará desplazamientos. La participación de la UE - 27 en el producto mundial bruto hacia el 2050 se reducirá en un 38 %, comparado con cifras del 2019. Por su parte, América Latina mermaría su participación en un 22 %, mientras que China e India la aumentarían en un 62 %.

Adicionalmente, Asia en el 2060 ostentará más del 55 % del PIB mundial, una población superior a los 5.280 millones de personas, amplias clases medias (más del 80 % de su población) y un inigualable proceso de urbanización y construcción de megaciudades (6 de las 10 más grandes del mundo).



En el 2023, el escenario es igualmente complejo para el Viejo Continente. Las implicaciones de la pandemia de covid-19, la creciente presencia de China en América Latina, que se ha constituido en el segundo socio comercial –después de EE. UU.– y ha multiplicado sus inversiones 26 veces entre 2000 y 2020 en la región, además de la agresión de Rusia contra Ucrania, han planteado serios retos en términos de política externa, defensa, seguridad energética y alimentaria, y disrupción de las cadenas globales de suministro.



América Latina, por su parte, se enfrenta al reto de avanzar en su proceso de recuperación económica y social poscovid, que condujo a un retroceso significativo de los indicadores sociales, como pobreza extrema (-20 años) y pobreza (-12 años), debe fortalecer sus democracias e instituciones ante el surgimiento de autocracias y populismos y requiere superar la inestabilidad política y la fragmentación ideológica que están afectando los procesos de integración regional y generando fuerzas centrífugas.



(También: Norma europea de protección de medios y periodistas abre la puerta al espionaje)

Facebook Twitter Linkedin

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez,convocó elecciones generales para el 23 de julio. Foto: AFP

Y como si fuera poco, a nivel nacional, la presidencia de España en la UE arriba a la Cumbre en una coyuntura especial. Han tenido que llamar a elecciones generales para conformar un nuevo gobierno, las cuales se realizarán días después del encuentro birregional. Es una respuesta ante los resultados de los comicios municipales y autonómicos del 28 de mayo que les brindaron a los partidos de oposición, principalmente al Partido Popular, una victoria nacional.



Ante estos escenarios de largo y corto plazo, las dos regiones están abocadas a avanzar con decisión, dejar atrás la falta de resultados y resolver viejos temas inconclusos como el Acuerdo Mercosur-UE, que sorprendentemente sigue deambulando como un alma en pena. El llamado, entonces, es a la acción política por el regionalismo e interregionalismo y evitar la trampa de la inamovilidad técnica y burocrática.



Se requerirá una enorme dosis de liderazgo y resiliencia. Por ello se debe actuar con grandeza, pragmatismo y visión de futuro, para convertir un pasaje crítico en una oportunidad birregional de unión y complementariedad en beneficio común.

Valores transatlánticos

“Europa volvió a América Latina y llegó la hora de elevar nuestra asociación estratégica a otro nivel”, Ursula von der Leyen. FACEBOOK

TWITTER

Las dos regiones están llamadas a unirse a partir de sus lazos históricos y del legado conjunto de respeto a la democracia, derechos humanos, libertades públicas y cohesión social. En la reafirmación conjunta de estos principios de la civilización occidental podría estar la clave para hacer causa común en torno a un mundo más balanceado y menos polarizado.



(Siga: Ofensiva a cárceles de máxima seguridad en Honduras)



La convergencia de intereses y políticas es hoy un imperativo histórico por lograr. Mucho más en momentos en que los regímenes iliberales, las agresiones contra otros Estados, el terrorismo internacional o el tráfico ilícito de drogas están lejos de haber salido de la escena mundial. Continúan amenazando estos valores universales, lo cual no da cabida a la llamada “política de no alineamiento”.

​

Es sobre esta base sólida sobre la que hoy deben realizarse estas aproximaciones ALC-UE para avanzar hacia una nueva asociación estratégica. Así quedó en evidencia en la reciente gira por Brasil, Argentina, Chile y México de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al anunciar que “Europa volvió a América Latina y llegó la hora de elevar nuestra asociación estratégica a otro nivel”.

No obstante los valores y principios que compartimos, es natural que en política internacional tengamos diferencias. Estas indudablemente enriquecen el debate, aportan nuevas ideas y perspectivas. Deben conducirnos y acercarnos hacia la generación de consensos que tomen en consideración las visiones de las dos partes.



Precisamente, este es el interés de América Latina. La región no busca un paternalismo de Europa, ni subsidios ni fórmulas mágicas e imposiciones del Viejo Continente para solucionar los problemas estructurales. Busca, eso sí, una relación y un trato entre iguales para construir un camino conjunto.

Agenda compartida

Las megatendencias y la actual coyuntura global le exigen a la UE realizar constantemente un ejercicio de prospectiva y reinvención para alcanzar su objetivo de una “autonomía estratégica abierta”, a través de una agenda política interna y externa en áreas prioritarias de acción.



En tal sentido, debe señalarse que Europa está encaminando sus esfuerzos en los próximos años, de acuerdo con los informes de prospectiva estratégica de la Comisión, en los siguientes frentes de acción con el ánimo de: (i) garantizar sistemas sostenibles y resilientes de seguridad alimentaria; (ii) reducir su dependencia energética; (iii) asegurar el suministro suficiente de energía descarbonizada y asequible como elementos centrales para la construcción de economías más verdes y digitales; (iv) garantizar y diversificar el suministro de materias primas críticas; (iv) desarrollar alianzas en materia de investigación y comercio para garantizar un suministro sostenible y diverso; (v) desarrollar y retener habilidades y talentos que coincidan con las ambiciones de la UE; (vi) trabajar con socios globales para promover la paz, la seguridad y la prosperidad para todos; entre otros.



(Lea más: China y Rusia se lanzan a explotar litio en Bolivia)

En cada una de estas áreas, América Latina tiene un rol que jugar y un capital que aportar en recursos naturales, materias primas, cambio climático, energías limpias y alimentos. Estos elementos junto con conectividad y digitalización, infraestructura, recursos humanos calificados, democracia y derechos humanos y vigencia del multilateralismo se constituyen en un ancla para esta nueva dimensión de las relaciones birregionales.



Esta aproximación contribuye no solo a que el diálogo se fortalezca en torno a una relación de región a región, sino también para construir un itinerario positivo y ambicioso que esté concentrado en los siguientes ejes, de acuerdo con los recientes anuncios de la UE:



–Asociación estratégica moderna y sólida.



–Estímulo al comercio y la inversión, a través de la iniciativa Global Gateway para una transición ecológica y digital justa.



–Fomento de sociedades más sostenibles, justas e interconectadas.



–Acción conjunta en pro de la justicia, la seguridad ciudadana y lucha contra la delincuencia organizada transnacional.



–Promoción de la paz y seguridad, democracia, Estado de derecho, derechos humanos y ayuda humanitaria.



–Creación de una asociación interpersonal dinámica para que los seres humanos ocupen un lugar central.

España, como socio natural de América Latina y el Caribe, está llamada a cumplir una actuación de liderazgo para la plena implementación de esta agenda, la modernización de acuerdos que impulsen flujo de comercio e inversiones hacia la región, el fortalecimiento de la cooperación para el desarrollo, la movilización del sector empresarial y el impulso a las cadenas globales de suministro.



Igualmente, debe establecer una posición firme frente a los regímenes autoritarios de la región que tienen un expediente extenso de violación de derechos humanos y libertades fundamentales. El silencio no es un buen consejero en esta época. Se requiere la defensa abierta de la democracia y sus instituciones, desde una aproximación integral y constructiva.



(Más: El desmoronamiento del precario crecimiento económico en Venezuela)

Una oportunidad

América Latina y la Unión Europea tienen frente a sí una importante ventana de oportunidad para relanzar su asociación birregional. El éxito dependerá de la voluntad política, el pragmatismo y la madurez de los líderes de ambos lados del Atlántico y la capacidad que ostente la UE de asumir el reto de ser un poder mundial, junto con Estados Unidos y China.



En este proceso, las dos regiones están abocadas a reforzar el orden internacional basado en normas y privilegiar el multilateralismo efectivo sobre el unilateralismo en los asuntos claves de nuestro tiempo: paz, seguridad, desarrollo y derechos humanos. Naciones Unidas adquiere una relevancia especial, así como su reforma y la del Consejo de Seguridad para una mayor democratización, representatividad y transparencia.



ALC-UE tienen el reto de superar el mito griego de Sísifo. Es decir, deben subir la montaña cargando una roca enorme y pesada, y ser capaces de llevarla hasta la cima, sin dejarla resbalar. El riesgo es el retroceso, que caiga al abismo y tener que volver a iniciar el trayecto, una y otra vez de forma infinita.



Por ello, las palabras de Robert Schuman en su famoso discurso del 9 de mayo de 1950 son aleccionadoras al indicar con gran agudeza: “Europa no surgirá en un día, ni será construida en una estructura que lo englobe todo: será construida a través de acontecimientos específicos, el primero de ellos el establecimiento de la solidaridad efectiva”.



América Latina y la Unión Europea necesitan construir “acontecimientos específicos” para alcanzar una verdadera solidaridad e integración en el Atlántico.

GUILLERMO FERNÁNDEZ DE SOTO (*) Y ANDRÉS RUGELES (**)

Para EL TIEMPO



(*) Presidente del Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales (CORI) y excanciller (1998-2002).



(**) Visiting Fellow de la Universidad de Oxford y Miembro del Advisory Board de la Unidad del Sur Global del LSE.

Más noticias A Fondo

Mario Vargas Llosa fue hospitalizado por covid-19

Guatemala, a la espera de una eventual anulación de las presidenciales

Subastan carta de pasajero latino del Titanic por millonada; escribió antes de tragedia