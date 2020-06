La increíble batalla legal del gato Lee: un tribunal le salvó la vida

La pesadilla de Lee, el gatito peruano de cinco meses que generó una gran ola de solidaridad sin precedentes, terminó este jueves 4 de junio en Bélgica con una resolución judicial que lo favorece.



Las autoridades belgas querían sacrificar al gato por una injusta sospecha de rabia, sin embargo, señalaron que existen otras salidas para el animal.



Un tribunal de Amberes decidió que el felino cusqueño, adoptado en marzo por la ciudadana belga Selena Alí, debe vivir y que no se le debe aplicar la eutanasia por haber ingresado a la Unión Europea saltándose un control sanitario.



El felino cusqueño fue adoptado en marzo por la ciudadana belga Selena Alí. Foto: El Comercio

Según la corte que vio el caso, el pedido de eutanasia solicitado por la Agencia Federal de Control de la Cadena Alimentaria (Fasfc) no cuenta con “suficientes argumentos” a favor ni está fundamentado.



La entidad no supo explicar por qué una orden de cuarentena para el felino no bastaría, tomando en consideración que existen opciones para que cumpla su aislamiento preventivo tanto en Bélgica como un posible regreso al Perú, una vía confirmada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la embajada peruana allá.

La misma corte dejó sin efecto la multa de 5.000 euros que Selena debía pagar por cada hora que el animal no fuese entregado.



La regulación europea establece que la eutanasia solo es posible cuando no existen otras alternativas. Y a Lee, para su suerte, se le abrieron varias esta semana, en la medida en que su caso se hacía cada vez más mediático.



El gato peruano, de tan solo tiene 5 meses, volverá a Perú para pasar la cuarentena allí. Foto: Instagram @selena_ali

Un centro de ayuda natural, en Oudsbergen, y el laboratorio del departamento de microbiología, inmunología y trasplante de la Universidad Católica de Lovaina ofrecieron sus instalaciones para que el felino cumpla su cuarentena en territorio belga.

En su resolución, el tribunal de Amberes establece que la Fasfc no fundamentó por qué estas alternativas no serían suficientes, como indica el medio belga 'HLN'.



También señala en su dictamen que los expertos consultados estuvieron de acuerdo en que “una cuarentena durante un período de tiempo es una solución para controlar el riesgo de que el gato se infecte con la rabia”.



La Corte determinó que el pedido de eutanasia no cuenta con “suficientes argumentos” a favor ni está fundamentado. Foto: El Comercio

Según 'HLN', el abogado de Selena, Anthony Godfroid, anunció que su defendida “volará de regreso con Lee tan pronto como el espacio aéreo en Perú se vuelva a abrir para pasar la cuarentena allí. Esto debe hacerse antes del 1 de agosto, porque los resultados de sangre solo son válidos por tres meses. Esperemos que haya vuelos a Perú a partir de julio".



Godfroid también se pronunció sobre quién pagará por el costo de la repatriación.



“Obviamente se hará a expensas de Selena. En ningún caso el contribuyente pagará por esto, como a veces se piensa”.



