Desacato: 51 sacerdotes peruanos piden al Papa anular bendición a parejas homosexuales

En Perú, alrededor de 51 sacerdotes que hacen parte de la Prelatura de Moyobamba, provincia eclesiástica de la Iglesia católica en la selva del país latinoamericano, defendieron la posición del obispo Rafael Escudero, quien hace pocos días manifestó su descontento por la decisión de bendecir a parejas del mismo sexo.



(Puede leer: El Papa pide una mejor relación con la comida ante 'tantos desequilibrios y patologías').

El inconformismo y, posteriormente, la acción de publicar un texto titulado "Mensaje de los sacerdotes de la prelatura de Moyobamba, sobre la declaración de la Fiducia Supplicans" parte inicialmente de una crítica a la declaración Fiducia Supplicans, la cual fue publicada el pasado diciembre del 2023 por la Congregación para la Doctrina de la Fe, en la cual se acepta dar la bendición a parejas del mismo sexo y que no sean casadas.



Allí, sostiene que “bendecir una pareja es bendecir la unión que existe entre ambos, no hay modo lógico, real, de separar una cosa de otra. ¿Por qué, sino, pedirían una bendición juntos y no dos por separado?”.



Con lo anterior, dejan claro su inconformismo sobre la bendición a parejas homosexuales, tras la última decisión emitida por el Vaticano.



(Puede leer: El papa Francisco pide 'la prohibición universal' de la maternidad subrogada).

Que nadie piense que este mensaje nos sitúa en rebeldía. FACEBOOK

TWITTER

"Nadie piense que este mensaje nos sitúa en rebeldía, como lo están aquellos obispos y sacerdotes, especialmente de Europa central y norte, que desobedecen desde hace años, sin ningún recatolas enseñanzas inveteradas de la Santa Iglesia de Dios y de los últimos Papas, incluido el Papa Francisco, rompiendo la unidad de la Iglesia en la Verdad y en la Caridad mediante la administración ilícita y sacrílega de los sacramentos de Dios y abusando de su misericordiosa bendición", se lee en el documento.



En la publicación oficial aparecen los nombres de los 51 sacerdotes.



LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias...