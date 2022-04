Un reto de redes sociales preocupa a las autoridades de algunos países de Latinoamérica y Europa, entre ellos México y España, pues los menores de edad están desapareciendo de un momento a otro. Se van de sus casas sin dejar rastro.



De acuerdo con lo documentado por la Policía española desde hace varios meses, los niños y adolescentes compiten para definir quién desaparece por 48 horas y obtiene la mayor atención o el mayor número de reseñas de búsqueda.

“Si los familiares y amigos publican mensajes en redes sociales, el reto suma puntos”, advirtió la asociación policial CPU Comunidad y Policías Unidos de ese país.

El “Desafío de las 48 hrs” El nuevo y peligroso reto viral en redes sociales



Desaparecer 48 horas evitando el contacto con amigos y familia durante dos días enteros con el objetivo de aparecer en las listas de personas desaparecidas en redes socialeshttps://t.co/xeaaeuH57M pic.twitter.com/gploHmdSZl — CPU Comunidad & Policías Unidos 👥👥🤝👮 (@CPU_Police) January 26, 2022

Las alertas se incrementaron al conocerse casos de desaparición que luego de ser investigados resultaron ser parte del denominado ‘48 hours challenge’. Sin embargo, no hay estadísticas certeras en España que permitan conocer el panorama.



“Cada año, en España, se rumorea que este reto se mueve, pero nosotros no tenemos constancia”, comentó Joaquin Amills, presidente de la Asociación SOS Desaparecidos, al diario ‘El Mundo’.



“Nos preocupa la edad, hemos pasado de 16-17 años de media entre los desaparecidos menores a 13-14 años. Aunque sean fugas, el peligro es que puede haber una persona mayor de edad que les está aleccionando y dando cobijo”, añadió.

El caso mexicano

En los últimos días la preocupación se extendió a San Luis de Potosí, México. El gobernador del estado Ricardo Gallardo dijo que al menos cinco niños habían participado del desafío con el objetivo no solo de ganar, sino de recibir dinero.



“Los encontramos dentro de un hotel con paquetes de papas, con un six pack de cerveza, a cotorreársela ellos para aguantar el reto”, precisó a medios locales.

Los menores desaparecen varias horas sin contestar los llamados de sus familiares. Foto: iStock

De hecho, el fiscal general José Luis Ruiz denunció que apenas activan los protocolos de búsqueda para este tipo de casos se enteran de que los pequeños en realidad no requieren ayuda.



“Están en una habitación, en una casa, en un apartamento o simplemente andan en el carro dando vueltas y eso ha implicado que se distraigan acciones efectivas de prevención y procuración de justicia”, comentó el Fiscal a la cadena ‘Milenio’.



En contraste, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas de México pide no generalizar todas las desapariciones de infantes.



“Tenemos que tomar las medidas inmediatamente, no podemos partir del supuesto que no es real o que se trata de cualquier otra cosa. (...) No actuar puede tener consecuencias fatales, como lamentablemente lo hemos visto en muchos casos en todo el país”, enfatizaron a la cadena citada.

¿Qué hacer en estos casos?

No es algo nuevo. Desde hace varios años, este tipo de situaciones se han presentado, como reportan medios internacionales, en Estados Unidos e Inglaterra, donde se habría originado.



Por tal motivo las alertas también han llegado a Colombia y han motivado a la Policía a entregar recomendaciones a los padres de familia.



Los menores deben ser instruidos en el uso correcto de redes sociales. Foto: iStock

“Es importante que tengan una relación de confianza con sus hijos, que establezcan las opciones de privacidad en sus redes sociales y WhatsApp. Es necesario que conozcan a sus amigos cercanos”, comentó la teniente Bibiana Valencia, del área de Protección a la Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional, en charla pasada con el canal ‘CityTv’.



Además, Valencia instó a los padres a estar muy pendientes de sus pequeños y hablarles de los riesgos en internet para evitar que caigan en otro tipo de hechos, como delitos cibernéticos.

