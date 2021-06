17 expresidentes piden que no se declare aún ganador en Perú

17 expresidentes iberoamericanos pidieron este jueves a través de una carta que no se declare ganador a ningún candidato en Perú hasta que no se resuelvan todas las impugnaciones de las actas electorales en el país.



La declaración se da en medio del ambiente de tensión que reina en Perú desde el domingo pasado por el conteo de votos para definir al próximo presidente del país. En este momento, y con el 99,297 por ciento de las actas contabilizadas, el candidato Pedro Castillo tiene el 50,195% de los votos, mientras que su rival Keiko Fujimori tiene el 49,805 por ciento.



Los candidatos presidenciales de Perú Pedro Castillo (i), del partido Perú Libre, y Keiko Fujimori (d), del Fuerza Popular. Foto: Paolo Aguilar / EFE

“Teniendo en cuenta que los resultados de las votaciones no han permitido a las autoridades electorales definir, sin margen de duda, al candidato que debe proclamar como presidente electo. Considerando que los candidatos Keiko Fujimori y Pedro Castillo, postulados, respectivamente, por los partidos Fuerza Popular y Perú Libre, han hecho impugnaciones y observaciones de actas electorales que deben ser resueltas por las autoridades electorales: Instamos a ambos pretendientes a que contribuyan con sus liderazgos a sostener la paz ciudadana, y a esperar a que los órganos constitucionalmente competentes dicten su final resolución”, dice la misiva.

Diecisiete Expresidentes Iberoamericanos del @IDEA_Grupo demandan que no se declare ganador ningún candidato hasta resolver todas las impugnaciones. pic.twitter.com/eXhNLM3H6s — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) June 10, 2021

Estos exmandatarios hacen parte del foro internacional llamado Iniciativa democrática de España y las Américas (Idea). Entre los firmantes están los expresidentes colombianos Andrés Pastrana y Álvaro Uribe.



A esta iniciativa también se sumaron: Óscar Arias, de Costa Rica; José María Aznar, de España; Enrique Bolaños, de Nicaragua; Felipe Calderón, de México; Rafael Ángel Calderón, de Costarica; Federico Franco G., de Paraguay; Osvaldo Hurtado, de Ecuador;

Luis Alberto Lacalle, de Uruguay; Mauricio Macri, de Argentina; Jamil Mahuad, de Ecuador; Mireya Moscoso, de Panamá; Ernesto Pérez Balladares, de Panamá;

Jorge Tuto Quiroga, de Bolivia y Miguel Ángel Rodríguez, de Costa Rica.



Fujimori pidió este miércoles al órgano electoral de Perú que anule 200.000 votos del balotaje, que favorece por estrecho margen a su rival izquierdista Pedro Castillo, y espera la revisión de otras actas que ponen "en juego medio millón" de sufragios.



El partido "Fuerza Popular está presentando el día de hoy (miércoles) acciones de nulidad de 802 mesas a nivel nacional, acciones que se están presentando al Jurado Nacional de Elecciones (JNE)", dijo Fujimori.



De ser aceptadas las peticiones de Fujimori podrían modificar el escrutinio, en el que ahora Castillo tiene una ventaja de unos 68.000 votos.



Respecto de la solicitud de nulidad de las 802 mesas, hecha por Fujimori, cada acta será revisada por un Jurado Electorales Especiales (JEE). La última palabra la tiene el Jurado Nacional Electoral (JNE), que revisa las decisiones de los JEE y proclama al vencedor.



Estas elecciones fueron observadas por equipos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) y por la organización civil Transparencia Perú. En sus respectivos reportes, ninguno evoca indicios de fraude.

