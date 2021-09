Más de 10.000 migrantes acampan bajo un puente en frontera sur de EE. UU.

Más de 10.000 migrantes, mayoritariamente de Haití, acampaban este viernes bajo un puente en la frontera sur de EE. UU., una crisis humanitaria que pone en aprietos al gobierno de Joe Biden.



Estos migrantes llegaron a la pequeña ciudad de Del Río, Texas, cruzando el Río Grande que divide a EE. UU. de México. De los 2.000 que eran a principios de la semana subieron a 10.500 el jueves por la noche, dijo Bruno Lozano, el alcalde de esta localidad limítrofe con la mexicana Ciudad Acuña.



(Le puede interesar: 'Estados Unidos es una nación de inmigrantes': Joe Biden)

"Son principalmente de Haití e ingresan de manera ilegal (...) solo están esperando ser detenidos por los guardias fronterizos" para iniciar los trámites de autorización de estadía, explicó en un video publicado en Twitter.



El viernes, el alcalde demócrata, que espera miles de llegadas más, declaró el estado de emergencia y cerró el puente al tráfico. "Las circunstancias extremas exigen respuestas extremas", declaró al diario 'Texas Tribune'.



"Hay mujeres que dan a luz, personas que se desmayan por la temperatura, son un poco agresivas y eso es normal después de todos estos días de calor".

Facebook Twitter Linkedin

Mas de 10,000 migrantes han llegado en los últimos días a las ciudades fronterizas de Del Río, en Texas (EE. UU.) y Ciudad Acuña, en México. Foto: Foto: Jordan Vonderhaar. Getty Images. AFP

A pesar de sus llamados a una "acción rápida" del gobierno federal, el presidente Biden y su gabinete permanecen en silencio. En un comunicado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP en inglés) aseguró que había aumentado su personal para enfrentar la situación de manera "segura, humana y ordenada".



El área de sombra debajo del puente internacional sirve como sitio de parada temporal "para prevenir enfermedades relacionadas con el calor", explicó el CBP, señalando que a los migrantes se les proporcionó agua potable, toallas y baños portátiles.



(Lea también: Crisis migratoria, una prueba de fuego para Joe Biden)



Una vez atendidos, "la gran mayoría de los adultos que llegan solos y muchas familias continuarán siendo expulsados bajo el Título 42", una normativa de salud adoptada al inicio de la pandemia para frenar la propagación del virus, según este comunicado de prensa.

Hay mujeres que dan a luz, personas que se desmayan por la temperatura (...). FACEBOOK

TWITTER

"Quienes no puedan ser expulsados bajo el Título 42 y no tengan una base legal para permanecer serán colocados en procedimientos de deportación acelerados", aseguró el CBP.



Un juez federal ordenó sin embargo el jueves al gobierno federal no expulsar a las familias en este contexto, lo que podría complicar la tarea de las autoridades, enfrentadas desde hace meses a flujos migratorios récord en la frontera con México. La administración Biden apeló la decisión el viernes.

'Desastre'

Más de 1,3 millones de personas ha sido detenidas en la frontera con México desde la llegada de Biden a la Casa Blanca, un nivel no visto en 20 años. De ellas, unas 596.000 provenían de El Salvador, Guatemala y Honduras, y más de 464.000, de México.



La oposición republicana acusa desde hace meses a Biden de haber provocado una "crisis migratoria" al flexibilizar las medidas de su antecesor Donald Trump, quien había hecho de la lucha contra la inmigración ilegal uno de los caballitos de batalla de su gobierno.



La situación en Del Río, Texas, le ofreció nuevos argumentos. Luego de visitar la zona, el senador republicano Ted Cruz denunció "un desastre" causado por Biden. Según Cruz, los migrantes terminan bajo el puente "porque el presidente Joe Biden tomó la decisión política de cancelar los vuelos de deportación a Haití" tras el asesinato en julio del presidente Jovenel Moïse, que acentuó el caos en la isla caribeña.



(Le puede interesar: 'No vengan', dice Biden a migrantes mientras crecen las críticas)

El número de ciudadanos de Haití, el país más pobre de la región, que llegan indocumentados a EE. UU. ha ido aumentando desde hace varios meses.



La agitación política y la inseguridad se vieron agravadas por un terremoto que devastó el suroeste de Haití en agosto y mató a más de 2.200 residentes. 650.000 personas, incluidos 260.000 niños y adolescentes, siguen necesitando "ayuda humanitaria de emergencia", según Unicef.



Casi 6.800 haitianos fueron detenidos en agosto en la frontera sur, solo el 4 por ciento del total de migrantes arrestados, pero más que en julio (5.000) o mayo (2.700). En 2010, tras un terremoto que mató a más de 200.000 personas numerosos haitianos abandonaron su país hacia otras zonas de América Latina, especialmente Brasil y Chile.



Pero encontrar trabajo y renovar un permiso de residencia se ha vuelto complicado para miles que optaron por irse al norte. "Quiero continuar mi viaje porque tengo una hermana en Miami y otra en Holanda", dijo Domingue Paul, un haitiano de 40 años que vivió cinco años en Chile, en declaraciones a la AFP en Tapachula, en el sur de México.



Sensibles a sus dificultades, varias voces demócratas se alzaron para pedir al gobierno de Biden que resuelva rápidamente la situación en Del Río. "Estos migrantes haitianos ya han sufrido mucho durante el peligroso viaje a nuestra frontera", tuiteó la congresista Ilhan Omar, una figura destacada del ala izquierda del partido.



"La falta de urgencia para acudir en su ayuda es alarmante", denunció la legisladora, quien llegó a Estados Unidos en 1995 como refugiada somalí.



AFP

Le puede interesar:

- Las órdenes con las que Biden flexibilizará políticas de inmigración

- EE. UU. comenzará a reunir a migrantes separados durante la era Trump