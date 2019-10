La UE retira a Suiza y Costa Rica de su lista de paraísos fiscales

Los 28 Estados miembros de la Unión europea (UE) retiraron este jueves a Suiza y a Costa Rica, entre otros países, de su lista llamada "gris" de paraísos fiscales, al considerar que "se conforma a todos los compromisos en materia de cooperación fiscal".

"Albania, Costa Rica, Mauricio, Serbia y Suiza han implementado las reformas necesarias para cumplir con los principios fiscales de buena gobernanza de la UE" indicaron los 28 ministros de Finanzas del bloque.



Suiza formaba parte de lista "gris" que reúne a los malos alumnos en materia fiscal que no llevaron a cabo los compromisos adquiridos, desde el establecimiento de la misma por parte de la UE el 5 de diciembre de 2017.



"Si Suiza sale de esta lista, es un éxito para mí. La mejor lista es la más corta", declaró complacido el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, durante una rueda de prensa en Luxemburgo.

La oenegé Oxfam, que lucha contra la evasión fiscal, lamentó no obstante la decisión, tomada por los ministros de Finanzas de la UE.



"Suiza abolió sus regímenes fiscales preferenciales, pero sigue ofreciendo a las empresas incentivos fiscales importantes y tasas bajas. Probablemente, esto continuará atrayendo a las empresas que busquen evitar pagar su justa parte de los impuestos", declaró la organización en un comunicado.



En octubre de 2018, Suiza adoptó una reforma fiscal pero su aplicación se retrasó a causa de un referéndum. Más tarde, entraron en vigor unas modificaciones, que se empezarán a aplicar a partir del 1 de enero de 2020.

La decisión de retirar Costa Rica de esta lista gris llega después que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) considerara no perjudicial la reforma en 2019 del régimen de zonas francas costarricense, entre otros motivos, según el documento.



Emiratos Árabes Unidos y las islas Marshall, por su parte, salieron de la lista negra de paraísos fiscales, que agrupa a los países o territorios considerados como "no cooperativos", es decir, que no se comprometieron a adoptar una buena conducta en materia fiscal.



La lista "negra" está integrada por Samoa Estadounidense, Belice, Fiyi, Guam, Omán, Samoa, Trinidad y Tobago, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y Vanuatu. Con todo, las sanciones contra esos países son bastante limitadas: únicamente, se previó congelar los fondos europeos que habrían podido recibir.



AFP