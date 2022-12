No todos los escritores pueden, o incluso quieren, continuar su trabajo cuando amigos y familiares están arriesgando sus vidas contra un ejército invasor. En cambio, se ofrecen como voluntarios en el frente, sirven como diplomáticos culturales y trabajan para eliminar las estatuas, museos y nombres de calles de los ocupantes.

Andriy Lyubka es un galardonado poeta, ensayista y traductor ucraniano. La traducción al inglés de su novela debut, 'Carbide', que describe los esfuerzos de los contrabandistas transcarpáticos para cavar un túnel que conecte a Ucrania con la Unión Europea, se publicó en 2021 y llegó a la larga lista para el Premio de Literatura del BERD de ese año. Esta entrevista tuvo lugar durante el festival literario anual Meridian Czernowitz (este año llamado simplemente ‘Lecturas de poesía’) en Chernivtsi, el primer evento de este tipo que tuvo lugar desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania.



(Le puede interesar: 'Apalearon a mi hijo por negarse a luchar en Ucrania')

¿Cómo han cambiado sus hábitos de escritura desde el comienzo de la invasión en febrero?

Debo confesar que no quiero escribir nada nuevo durante este tiempo, ya sea un artículo o una novela. Después de que comenzó la invasión, me sentí muy decepcionado con lo que había estado haciendo de antemano. Hice mucho para traducir y promover la literatura de los países balcánicos, especialmente Serbia, y los periódicos de toda la región me pedían constantemente que diera entrevistas, escribiera ensayos, etc. Pero, después de que comenzó la invasión, mucha prensa en Serbia se volvió prorrusa. El discurso en Bosnia y Herzegovina fue mixto, y en Croacia hicieron como si no debieran tomar partido. Después de eso entendí que no quería seguir escribiendo y traduciendo. Se siente tan alejado de los problemas reales que nos rodean en Ucrania y de las personas que necesitan ayuda.



En cambio, me sumergí en el trabajo voluntario desde los primeros días de la invasión. Muchos otros escritores continúan su trabajo y promueven la cultura ucraniana en el extranjero. Es muy importante y estoy orgulloso de llamarlos mis compañeros. Sé que volveré a escribir algún día, también. Pero no ahora. No puedo ponerme en el espacio mental necesario para escribir. Incluso si lo intentara, mi primer instinto sería revisar las noticias o asegurarme de que mis amigos que sirven en el frente todavía estén vivos.

Recientemente, el monumento al soldado del Ejército Rojo en el centro de la ciudad de Chernivtsi fue retirado, algo que habría sido impensable hace solo unos años. Una estatua de Pushkin también fue removida en Mukachevo. Me parece que muchos occidentales no entienden esto, ¿usted qué opina?



Mi posición con respecto a la eliminación de estatuas y el cambio de nombres de calles se ha basado en el entendimiento de que no estamos en contra de la cultura rusa. FACEBOOK

TWITTER

Yo fui una de las personas que abogaron por el cambio de nombres de las calles en Uzhhorod en marzo. Uzhhorod es una ciudad bastante pequeña, y sin embargo teníamos 56 nombres de calles dedicados a científicos, escritores, figuras militares rusos, etc. Es una locura. Uzhhorod nunca fue parte del Imperio ruso y se convirtió en parte de la Unión Soviética solo después de la Segunda Guerra Mundial. Ese es un período de tiempo relativamente corto, considerando todas las cosas; sin embargo, estos rastros de la cultura rusa permanecieron. No tenía mucho sentido para mí que después de 30 años de independencia de Ucrania y ocho años de guerra con Rusia, todavía tuviéramos todos estos nombres de calles y monumentos.



Desafortunadamente, mucha gente estaba en contra de hacer algo al respecto. “¿Qué te hicieron Pushkin o Turgenev?”, me preguntaron. O dijeron que era demasiado burocrático, porque mucha gente tendría que cambiar sus documentos. Podríamos pensar en tales cosas sólo después de la guerra. Pero luego descubrimos los crímenes de guerra de los invasores rusos en la región de Kiev, y la gente dejó de objetar. Todo se hizo muy humanamente. La estatua de Pushkin en Mukachevo fue trasladada a un museo de historia; no la destruimos. Mi posición con respecto a la eliminación de estatuas y el cambio de nombres de calles se ha basado en el entendimiento de que no estamos en contra de la cultura rusa. Tampoco abordamos esto como críticos literarios que proclaman que Pushkin o Turgenev fueron malos escritores. Lo que estamos haciendo ahora es limpiar nuestras ciudades.



Debes entender que era muy importante para los rusos erigir monumentos a Pushkin y otras figuras culturales en ciudades como Uzhhorod o Mukachevo porque era el borde occidental del Imperio soviético. Podían presumir de que el alcance de Pushkin se extendía desde Uzhhorod hasta Vladivostok. Pero no se trataba de Pushkin como poeta. No estoy seguro de que Putin o su banda de asesinos estén tan familiarizados con la poesía de Pushkin o con cualquier otro clásico literario ruso, para el caso. Así que, una vez más, debo subrayar que no estamos en contra de la cultura rusa. Pero es muy difícil caminar por la calle Dostoievski o Pushkin sabiendo lo que pasó en Bucha. Imagínese mirando esos letreros de la calle mientras se pregunta si su amigo o familiar que lucha en el frente todavía está vivo. Es, como mencionaste, una forma de disonancia cognitiva. En esta pacífica parte occidental de Ucrania, no tenemos que preocuparnos tan a menudo por los ataques con misiles, por lo que esta es una de las cosas que podemos hacer para ayudar. Hay muchos frentes en esta lucha por la independencia, y queremos participar.

Siguiendo con este tema, ¿cuál es su opinión sobre el llamado hecho por muchos ucranianos para suspender la cooperación con artistas rusos en tiempos de guerra? ¿Ve una situación en el futuro en la que los autores ucranianos y rusos puedan volver a compartir el mismo escenario?



Personalmente, no puedo hacer esto, no en tiempos de guerra. Pero estoy seguro de que en el futuro, los organizadores de festivales literarios continuarán tratando de invitar a autores ucranianos y rusos juntos. No me importan las guerras culturales que los llamados ‘buenos rusos’ han estado librando. En absoluto. Vi la indignación en línea después del artículo de Shishkin, pero no lo leí. Está muy lejos de los problemas reales. No tengo tiempo para eso. Los llamados buenos rusos están tratando de crear una imagen para sí mismos como víctimas de la guerra cuyo sufrimiento está al mismo nivel que el nuestro. Al mismo tiempo, siempre han recibido mucho apoyo institucional de Occidente en forma de becas, puestos académicos, etc., simplemente porque son anti-Putin. Se ha gastado mucho tiempo y recursos en acomodarlos. Creo que si los festivales literarios, residencias y otras instituciones quieren promover la cultura ucraniana e invitar a autores ucranianos a participar en sus eventos, pueden hacerlo sin invitar a los rusos a sentarse a nuestro lado, especialmente mientras los ucranianos siguen muriendo por los ataques con misiles rusos.



Después de la guerra, todos tendremos que hacer nuestra parte para descolonizar el discurso que rodea a la región. Por ejemplo, los programas de Estudios Eslavos en las universidades han estado dominados durante mucho tiempo por el pensamiento académico ruso. Otras culturas eslavas –checos, polacos, eslovacos, ucranianos, etc.– existen para ellos a la sombra de la ‘gran’ Rusia. Todo lo ruso para mí en estos días es desagradable. No soporto escuchar canciones en ruso, por ejemplo, incluso las de artistas ucranianos. Conozco muy bien la literatura rusa, pero es difícil para mí leer algo, incluso si es antirruso. Hago todo lo posible para asegurarme de que este lenguaje ya no sea parte de mi vida. ¿Cómo es que yo, un ucraniano de Uzhhorod, crecí con fluidez en ruso, a pesar de que no tengo parientes rusos? Al mismo tiempo, es imposible cortar lazos irrevocablemente.



Permítanme darles un ejemplo. Actualmente hay un debate en curso sobre qué hacer con el Museo Bulgakov en Kiev. Algunas personas quieren deshacerse de él porque dicen que Bulgakov era xenófobo con el pueblo ucraniano y, por lo tanto, no merece un lugar en nuestra cultura, mientras que otros abogan por un enfoque diferente para retratar sus vínculos con Ucrania. Todavía no existe un consenso común sobre el tema. Creo que es parte del proceso más amplio de descolonización. Para vivir normalmente, los ucranianos tenemos que encontrar alguna solución sistémica a tales preguntas. Es imposible tratar con museos, nombres de calles, etc., de una manera puramente emocional. Y veremos los resultados de nuestros esfuerzos solo en la próxima generación. Mi esperanza es que mi hija pequeña crezca para hablar con fluidez otros idiomas, no el ruso.



(Siga leyendo: 'Vienes con nosotros o te matamos': soldados rusos dicen ser forzados a luchar)

Recientemente estaba pensando en una entrevista que realicé con Yuri Andrukhovych en la que dijo que los escritores ucranianos, bueno, los escritores en general, no deberían considerarse diplomáticos. Son escritores ante todo. Cualquier otra cosa es secundaria. ¿Cree que esa es una posición sostenible en el contexto de una guerra total?



Nuestro primer objetivo como escritores siempre debe ser escribir buenos textos. Eso no ha cambiado. Desafortunadamente, aquí en Ucrania, los escritores también se ven obligados a asumir este extraño papel de “conciencia de la nación”. En nuestro país, especialmente antes de la guerra, la gente tendía a no confiar en los políticos. Así que los escritores y otras figuras culturales fueron vistos como más confiables. Cuando los periódicos ucranianos realizan entrevistas con escritores, por ejemplo, es común que nos hagan preguntas sobre política o economía. Mientras tanto, periodistas extranjeros nos hacen preguntas centradas en el estilo y la forma. Para ellos, solo somos escritores. Con la invasión rusa, todo se volvió aún más político. Los escritores ucranianos continúan desempeñando este papel de diplomáticos culturales, pero no voluntariamente. Preferimos centrarnos en crear arte.



Pero, creo que lo hacemos bastante bien. Antes de la invasión, Ucrania incluso pudo establecer algunas instituciones estatales que apoyan la traducción y otros proyectos culturales. Un resultado inmediato de esto fue que tuvimos apoyo mundial después de la invasión, porque mucha gente había tenido la oportunidad de descubrir que la cultura ucraniana existe, que es bastante rica y diversa, y que no somos nazis sedientos de sangre, como a los rusos les gustaría que todos creyeran. En ese sentido, la diplomacia cultural puede ser muy útil y efectiva



(También puede leer: ‘Vivimos un tiempo caracterizado por la intolerancia y la irracionalidad’)

El mundo ha sido golpeado por imágenes de las líneas del frente, pero nadie que no esté allí puede entender realmente cómo es. ¿Podría compartir algunas impresiones duraderas de lo que vio?



Los hombres y las mujeres en primera línea han tenido que poner sus vidas en espera. No es una existencia fácil. Con eso en mente, siempre es muy conmovedor ver cómo intentan crear algún tipo de comodidad para sí mismos a pesar de las circunstancias. Como escritor, me interesan cosas muy humanas, como cómo preparan su café favorito o cómo pasan el tiempo en las trincheras cuando no están peleando. También vi una pequeña exposición de arte de dibujos de los hijos de los soldados. Esos pequeños trozos de papel no son solo recuerdos, sino símbolos de lo que están luchando. Cuando transportamos paquetes de sus familias y nos sentamos y comemos con estos tipos, discutiendo lo que está sucediendo en sus ciudades natales, todo es bastante abrumador. Un hombre adulto podría llorar.



KATE TSURKAN (*)

© PROJECT SYNDICATE - CHERNIVTSI



(*) Editora en jefe de la revista Apofenie