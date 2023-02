Una mujer fue declarada muerta por error y transportada a una funeraria, donde se despertó "sin aire". Los hechos sucedieron en un centro de atención para el alzhéimer de Iowa, en Estados Unidos.

La mujer de 66 años estuvo a poco de ser cremada viva, luego de que el Centro de Atención Especial de Alzhéimer de Glen Oaks la do por muerta y envió su cuerpo a la funeraria.



Sin embargo, fueron los trabajadores de esta última quienes se dieron cuenta de que la mujer aún tenía vida cuando le sintieron el pulso mientras la preparaban para la cremación.



Así lo informó la cadena de televisión CBS, que aseguró que la víctima estaba internada en cuidados paliativos desde diciembre del año pasado por un estado de demencia senil.



La adulta mayor fue metida en una bolsa para cadáveres el 3 de enero de 2023, luego de que un empleado del centro dijera que no estaba respirando.



Cuando los trabajadores de la funeraria abrieron la bolsa notaron que el pecho de la mujer se movía, y "jadeaba" por aire, por lo que llamaron a los servicios de emergencias.



Los paramédicos valoraron a la mujer y determinaron que tenía pulso y respiraba, aunque no tenía respuesta en sus ojos ni en su capacidad de habla.



La paciente volvió al centro de atención, aunque dos días después, el 5 de enero, falleció en compañía de su familia en el centro de cuidados, según CBS.



Sin embargo, la imprudencia no quedó impune, ya que en el momento se están adelantando las investigaciones por el caso, y el centro podría enfrentar multas de hasta 10.000 dólares por el fatídico error.

