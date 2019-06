Johnson, favorito entre los candidatos para suceder a Theresa May

La carrera a la sucesión de la primera ministra británica Theresa May entre diez aspirantes comenzó en tromba este lunes, en que varios candidatos intentaron atacar al gran favorito Boris Johnson por sus fanfarronadas sobre el Brexit.

Sam Gyimah, exsecretario de Estado de Universidades y opuesto al Brexit sin acuerdo, decidió finalmente no presentarse, por lo que serán ocho hombres y dos mujeres los que busquen el líderazgo del Partido Conservador tras la renuncia de Theresa May el viernes.



El ganador accederá simultáneamente a Downing Street, dado que la jefatura del gobierno británico corresponde al líder de la formación que posea una mayoría parlamentaria suficiente para gobernar.



Éste tiene por delante la delicada tarea de concretar la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), en lo que May falló, obligando a postergar hasta el 31 de octubre la fecha del Brexit, originalmente prevista para el 29 de marzo. Varios candidatos lanzaron su campaña denigrando la estrategia para el Brexit de Johnson. Entre ellos, el ministro de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, argumentó lo "seria" de su candidatura respecto a Johnson, conocido por sus meteduras de pata.

El próximo líder de los conservadores deberá dominar "el arte de la negociación, no el arte de la retórica vacía", alegó Hunt, en apenas velada indirecta a su rival, en lo que fue apoyado por la ministra de Defensa, la euroescéptica Penny Mordaunt.



El fin de semana, Hunt dijo estar "absolutamente seguro de que si adoptamos un buen enfoque sobre el tema, los europeos estarían dispuestos a negociar", basándose en una conversación que afirma haber tenido con la canciller alemana Angela Merkel. "No concretaremos un Brexit con faroles y fanfarronadas", señaló Dominic Raab, precisamente ex ministro del Brexit y uno de los adalides de la salida de la UE.



Otro candidato, el ministro de Medio Ambiente Michael Gove, podría ver su intento frustrado al estar implicado en una polémica tras reconocer que consumió cocaína hace más de 20 años.



Los diputados conservadores eliminarán a los candidatos tras una serie de votaciones, hasta que sólo queden dos. Entonces corresponderá a los 160.000 miembros del partido conservador designar al vencedor, que llegará a Downing Street antes de fines de julio. Theresa May continuará de manera interina hasta entonces.



Johnson, favorito de las casas de apuestas, augura al Reino Unido un porvenir radiante fuera de la UE, con la que está dispuesto a batallar duro en las negociaciones sobre el Brexit.



En entrevista con el 'Sunday Times', amenazó incluso con no pagar la factura del Brexit, de entre 40.000 y 45.000 millones de euros, si la UE no acepta mejores condiciones para su país



Lo que puede atraerle a Johnson la cólera de los dirigentes europeos. "No cumplir con sus obligaciones de pago es no respetar un compromiso internacional, equivalente a un 'default' sobre su deuda soberana, con las consecuencias que conocemos" se advirtió el domingo en el entorno del presidente francés Emmanuel Macron.



Johnson prevé asimismo bajas de impuestos para los británicos que ganan más de 50.000 libras (56.000 euros), una medida cuyo coste es estimado en 10.800 millones de euros por año, y que sería financiado en parte por dinero puesto de lado por el gobierno en la eventualidad de un Brexit sin acuerdo, indica el lunes el Telegraph.



Al prometer ser intransigente con la UE y unificador en su país, Johnson se presenta como el único capaz de impedir un desastre total para los conservadores, atacando a sus dos adversarios: el partido del Brexit, gran vencedor de las elecciones europeas, y el principal partido de oposición, el partido Laborista.



El partido 'tory' está en efecto en graves dificultades: ocupó un humillante quinto lugar en las europeas de fines de mayo, y en caso de elección legislativa, ocuparía la cuarta posición, con solamente 10% de votos, según un sondeo Yougov sobre intenciones de voto de los británicos, realizado los 5 y 6 de junio.



La supervivencia del partido dependerá de la capacidad, o no, de su jefe de aplicar el Brexit, tres años después del referéndum de junio de 2016, donde los favorables a la salida ganaron con 52%. Los 27 han reiterado sin embargo que no modificarán el acuerdo de salida de la UE cerrado en noviembre entre Londres y Bruselas, que fue tres veces rechazado por los diputados británicos.

Foto: AFP

Diez candidatos aspiran a suceder a la primera ministra británica, Theresa May, que dimitió el viernes oficialmente como líder del Partido Conservador por su fracaso en llevar a cabo el Brexit, aunque seguirá a las riendas del gobierno hasta que se designe a su sucesor en julio. Estas son las estrategias de cada uno respecto a una retirada de la Unión Europea sin acuerdo.



Esther McVey: exministra de Trabajo y Pensiones, McVey, de 51 años, es la candidata más favorables a "una ruptura neta" con la UE. Dimitió en noviembre de 2018 del gobierno de May por su oposición al acuerdo de Brexit que esta acababa de firmar con la UE.



Andrea Leadsom: de 56 años, dimitió el 22 de mayo como ministra encargada de las Relaciones con el Parlamento, asestando un duro golpe a May que dos días después anunció su propia renuncia. Admiradora de Margaret Thatcher, trabajó tres décadas en la City, el corazón financiero de Londres. Quiere salir de la UE sin acuerdo, aunque espera negociar algunas disposiciones que suavicen el golpe.



Boris Johnson: Exministro de Relaciones Exteriores y exalcalde de Londres, "Bojo", de 54 años, fue uno de los grandes artífices de la victoria del Brexit en el referéndum de 2016. Quiere que el país salga de la UE el 31 de octubre con o sin acuerdo. Criticó de manera constante la estrategia de May en la negociación con Bruselas y acabó dimitiendo de la cancillería en julio para convertirse en feroz rival de la primera ministra. Carismático y hábil políticamente, es el favorito de los militantes de base.



Sajid Javid: exbanquero de negocios e hijo de un conductor de autobús paquistaní, el ministro del Interior Sajid Javid, de 49 años, es la cara de un Reino Unido moderno y multicultural. Se ha ganado el respeto por su manejo de un escándalo sobre el trato a los hijos de los inmigrantes caribeños conocido como la generación Windrush. Se pronunció contra el Brexit en el referéndum de 2016 pero desde entonces defiende posiciones euroescépticas.



Dominic Raab: Ardiente defensor de la salida de la UE, este antiguo abogado especializado en derecho internacional, de 45 años, fue brevemente ministro para el Brexit entre julio y noviembre de 2018. Euroescéptico convencido, que dimitió por su desacuerdo con el texto negociado por May con la UE, es una de las figuras de la nueva guardia conservadora.



Michael Gove: Ministro de Medio Ambiente y enemigo jurado de los plásticos desechables, este euroescéptico de 51 años, fue uno de los más férreos defensores del Brexit en el seno del gobierno de May. Si Bruselas acepta renegociar, está dispuesto a pedir un nuevo aplazamiento del Brexit para evitar una salida sin acuerdo el 31 de octubre.



Jeremy Hunt: El ministro de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, de 52 años, defendió permanecer en la UE en 2016, antes de cambiar de opinión decepcionado por la actitud "arrogante" de Bruselas en las negociaciones. Este exempresario que habla fluidamente japonés considera que buscar una salida de la UE sin acuerdo en octubre sería "un suicidio político" para los conservadores en el poder.



Mark Harper: El diputado Mark Harper, de 49 años, se vanagloria de ser el único candidato que no sirvió en el gobierno de May. Exresponsable de la disciplina parlamentaria del grupo conservador, considera que se debe postergar la fecha del Brexit para garantizar una salida con acuerdo. Sin embargo, si no se logra estaría dispuesto a un Brexit brutal.



Rory Stewart: Ministro de Desarrollo Internacional, Rory Stewart, de 46 años, es un exfuncionario del ministerio de Relaciones Exteriores que sirvió en Irak como gobernador adjunto de la coalición tras la invasión estadounidense en 2003 y cruzó solo Afganistán durante un mes en 2002.



Matt Hancock: Execonomista del Banco de Inglaterra, el ministro de Salud Matt Hancock, de 40 años, es una de las estrellas ascendentes del Partido Conservador. Se opuso al Brexit en el referéndum de 2016 antes de cambiar de bando y defender el acuerdo firmado por May con la UE.

AFP