Vuelve y juega: Jair Bolsonaro se burla de nuevo de Alberto Fernández

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a la polémica con un comentario en el cual se burla de una frase que dijo el mandatario argentino, Alberto Fernández, la cual encendió críticas en el continente latinoamericano.



En un encuentro con el presidente de España, Pedro Sánchez, Fernández citó erróneamente un fragmento del poeta mexicano Octavio Paz. “los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, pero nosotros, los argentinos, llegamos en los barcos de Europa. Así construimos nuestra sociedad”, fue lo que dijo el mandatario. El poeta dijo una frase similar, pero lo dicho por el presidente argentino pertenece a una canción.



Ante esto, Bolsonaro no se hizo esperar, y en un video quedó registrado cómo se burla de la mala pasada de su homólogo argentino. “¿Vienes de la selva? A ver el grito de Tarzán”, le dice en tono de mofa a uno de sus ministros, mientras le muestra una imagen para continuar con las burlas.



Sin embargo, el presidente brasileño no se quedó ahí, pues también aprovechó para tirarle algunos dardos al líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro. “Creo que para Maduro y Fernández, y con todo el respeto al pueblo argentino, no hay vacuna que cure el socialismo de la cuestión retrógrada de la cabeza de esas dos personas de allá”, cerró.



