Israel: 200 militares colombianos declaran alerta en el Sinaí por conflicto con Hamás ​

Al menos 200 militares colombianos, quienes hacen parte del Batallón número 3, continúan desplegados en la Península del Sinaí en Egipto cumpliendo su función de observadores para la estabilización y el acuerdo de paz entre Israel y Egipto.



Las franjas que se encuentran en el territorio se mantienen alerta debido al conflicto por la cercanía de la línea fronteriza con la Franja de Gaza.



El conflicto de Israel y Palestina sigue avanzando. El 7 de octubre, Israel se declaró en estado de guerra tras un ataque múltiple en la Franja de Gaza.



El Ministerio de Sanidad de Israel confirmó que los heridos llegan a 2.600, mientras que se informa que hasta ahora han muerto, al menos, 900 ciudadanos, según el Canal 13 de la televisión Israelí.



De acuerdo con el medio internacional EFE, en el lado de Gaza, se ha confirmado que 687 personas han muerto después de que Israel lanzara ataques aéreos en respuesta, 140 eran niños. Por su parte, según el último recuento del Ministerio de Sanidad de la Franja, ya hay 3.726 heridos en Gaza.

Decenas de cohetes han caído sobre infraestructuras israelíes. Foto: EFE

Según la FM del medio RCN Radio, se confirmó que las tropas del Batallón Colombia N.3 continúan en la península del Sinaí y tienen restricciones en movimientos en medio de la guerra entre Israel y Hamás, organización palestina que confirmó el despliegue de más de 5.000 cohetes a Tel Aviv.



De acuerdo con el Ejercito Colombiano, se realiza un relevo de las tropas del Batallón cada seis meses.



Estas tropas hacen parte de la Fuerza Multinacional de Observadores y tienen la misión de observar, verificar y establecer la seguridad perimétrica en el campo norte de la zona C del Sinaí y de instalaciones del cuartel general de la Fuerza Multinacional de Paz y Observadores (MFO).



El batallón no ha reportado novedades a las dependencias encargadas de la Fuerza. Sin embargo, se mantienen en alerta.



Hasta el momento la zona en donde se encuentran realizando las operaciones de mantenimiento de paz no se ha visto afectado tras el conflicto.



El principal objetivo de la misión internacional es verificar el cumplimiento de los tratados de paz entre Egipto e Israel y la custodia del territorio que ambos países se habían peleado por treinta años.

¿Cuál es la situación actual del conflicto?

De acuerdo con información de EFE, 1.500 cadáveres de supuestos militantes del movimiento islamista palestino Hamás fueron encontrados en zonas del sur de Israel cerca a la Franja de Gaza.



El Ejército de Israel ha informado que se atacaron lugares relacionados con Hamás y la Yihad Islámica Palestina, según el medio internacional, los ataques se dieron en entradas de túneles, una mezquita que albergaba una sala de guerra, lugares de almacenamiento de armas y un área de reunión.

De igual forma, se ordenó el bloqueo total de la Franja de Gaza como medida de represalia en la guerra, lo que significa que el enclave palestino quedará "sin suministro de electricidad, alimentos y combustible".



"He dado una orden: Gaza estará bajo un cierre total. Estamos luchando contra terroristas bárbaros y responderemos en consecuencia", dijo en respuesta el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant.

