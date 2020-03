Informe de HRW asegura que hubo abusos de la Policía

Un nuevo informe de la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW), hecho público este lunes, denuncia múltiples abusos de la Policía colombiana, como golpizas y detenciones arbitrarias, contra los manifestantes que han venido participando en las marchas callejeras que se han presentado en el país desde el año pasado.

El informe está basado en entrevistas con víctimas y sus familiares, y con funcionarios del Gobierno, la Procuraduría y la Fiscalía.



De acuerdo con la ONG, que documentó casos desde noviembre de 2019 hasta marzo del presente, también se tuvieron en cuenta denuncias penales, informes médicos, versiones de los abogados de los afectados e información recaudada en redes sociales.



“Hemos recibido denuncias y pruebas creíbles de graves abusos por parte de policías colombianos, incluyendo detenciones arbitrarias y golpizas brutales a manifestantes pacíficos, personas detenidas y transeúntes. Es clave que el presidente Duque envíe un mensaje claro de que el resguardo del orden público no autoriza a la Fuerza Pública a violar los derechos humanos y de que los abusos no serán tolerados”, dice en el reporte José Miguel Vivanco, director para las Américas en esta ONG.

Según HRW, a lo largo de los últimos tres meses, la organización recopiló los casos de unas 26 personas que habrían sido víctimas del uso excesivo de la fuerza por parte de los uniformados. Así mismo del empleo de “armas menos letales” durante las operaciones antidisturbios. Entre ellas la escopeta calibre 12, como la que se usó contra Dilan Cruz, un joven de 17 años que murió a causa del impacto en su cabeza de una munición diseñada para ser disparada a los brazos o piernas.



De acuerdo con la versión que dio la Procuraduría a HRW, “los policías reciben escaso entrenamiento en el uso de esta arma, a menudo impartido por agentes que tampoco están capacitados para usarla”.



Según HRW, en una entrevista con el entonces fiscal general, Fabio Espitia, este le dijo a la ONG que su dependencia estaba investigando 72 casos de posibles abusos cometidos por la policía durante las protestas.



Mientras tanto, el Ministerio de Defensa se refirió a otras 33 investigaciones que adelanta la justicia penal militar y a 44 investigaciones disciplinarias. La Procuraduría tiene abiertas otras cuatro.



A la fecha, en ninguno de los 153 procesos que adelantan estas instituciones se habrían presentado imputaciones, según dice HRW.

Justicia penal militar

La ONG cuestiona que la justicia penal militar lleve investigaciones pues, conforme al derecho internacional, los abusos atribuibles a agentes de seguridad deben ser investigados por la justicia ordinaria, no por la militar.



En el reporte, HRW afirma que documentó a su vez seis casos en los cuales policías golpearon de forma brutal a manifestantes y transeúntes.



El informe dedica un importante espacio a las detenciones y expulsiones de unos 60 extranjeros a quienes se acusó de participar en los disturbios y de ser agentes de Nicolás Maduro. Según HRW, el Gobierno no solo no aportó pruebas de lo último, sino que habría deportado a muchos de manera arbitraria.



El reporte sostiene que si bien las protestas se desarrollaron de manera pacífica, “algunos manifestantes cometieron actos de violencia, incluyendo agresiones con piedras a policías, saqueos y quema de bienes públicos y privados”.



Sergio Gómez Maseri

Corresponsal de EL TIEMPO / Washington