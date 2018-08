Las dudas que trae la venta del 'petro' en Venezuela

¿Cómo comprar un petro? La criptomoneda venezolana, con la que el Gobierno busca sortear sanciones de Estados Unidos y resolver sus graves problemas de liquidez, ya está a disposición del público, pero pocos saben cómo transarla.





Tras un mes de preventa privada en la que según el presidente Nicolás Maduro se recibieron "ofertas de intención de compra" por 5.000 millones de dólares desde 133 países, el pasado viernes arrancó una oferta pública que finalizará a mediados de abril.

El desconocimiento reina pese al amplio despliegue mediático. Incluso Maduro y sus funcionarios dieron el banderazo de salida en fechas distintas. La confusión llegó al punto de que una de las principales tiendas por departamentos del país colgó en sus vitrinas carteles con la leyenda "aceptamos PETRO como método de pago", pero los retiró a las pocas horas porque los empleados no sabían qué decir a los interesados.





"No disponemos de información sobre cómo funcionaría el cobro a los clientes, por eso los quitamos", comentó a la AFP el gerente de una sucursal. Las criptomonedas son "un concepto muy técnico" que "no maneja todo el mundo", dijo Asdrúbal Oliveros, presidente de la consultora Ecoanalítica.

El gobierno venezolano está urgido de recursos ante la caída de la renta petrolera, fuente de 96 por ciento de los ingresos, y las sanciones estadounidenses que obstaculizan el acceso a financiamiento externo. La semana pasada, Washington también prohibió a sus empresas y ciudadanos negociar petros, que Venezuela respalda en sus vastas reservas de crudo.



Declarados en 'default' parcial por pagos atrasados de bonos en 2017, Venezuela y su petrolera PDVSA deben cancelar este año unos 8.000 millones de dólares para servir una deuda que ronda los 150.000 millones, con reservas internacionales de apenas 9.500 millones de dólares.

Según la hoja de ruta, el Estado se reserva 17,6 millones de las 100 millones de criptomonedas de la emisión. Foto: Cristian Hernández/ EFE

Expertos como Asdrúbal Oliveros, de Ecoanalítica, dudan de las posibilidades de éxito del petro ante lo que consideran un errático manejo económico. Un déficit de 20 por ciento del PIB y una hiperinflación que el FMI proyecta en 13.000 por ciento para 2018 alimentan la desconfianza.



Aunque acaba de anunciar la eliminación de tres ceros al devaluado bolívar para dinamizar la economía, Maduro quiere que la criptomoneda sea un amplio medio de pago de bienes y servicios.

Ariadna Zamora, responsable de una agencia de viajes, no sabe cómo. "Nadie ha explicado absolutamente nada ¿Cómo confías en una cosa que no conoces?", comentó a la AFP la operadora de 52 años. Maduro informó que los petros podrán adquirirse con euros, rublos, yuanes y liras turcas, y tres criptomonedas: bitcoin, ethereum y zen.



AFP