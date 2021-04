HRW pide a Corte tomar cartas en violencia contra defensores de DD.HH.

La organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) le mandó esta semana un escrito a la Corte Constitucional en la que le pide tomar las riendas y control de la situación de la violencia contra los defensores de derechos humanos en el país, pues a su juicio el Estado no está cumpliendo con su obligación nacional e internacional de protegerlos.



La solicitud de HRW es en respaldo a una acción de tutela que elevaron algunas organizaciones de derechos humanos, entre ellas Dejusticia, el Comité de Solidaridad, y la Comisión Colombiana de Juristas, y que actualmente se encuentra en estudio ante este órgano.



La tutela pide que la corte declare el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) frente al caso de los defensores y comience a realizar un seguimiento periódico de la situación.



El ECI es una figura que le permite a la corte tomar cartas frente a un asunto cuando se está presentando una situación de vulneración masiva de derechos fundamentales que el Estado ha sido incapaz de enfrentar.



Algo parecido a lo que decidió con el caso de la comunidad Wayuu en la Guajira, donde la corte no solo ordena sino fiscaliza las acciones del gobierno para protegerlos.



"HRW realiza un monitoreo constante de la situación de derechos humanos en Colombia, incluyendo sobre los asesinatos y otros abusos en contra de defensores de derechos humanos y líderes sociales… El alto número de asesinatos y otros abusos en contra de defensores de derechos humanos en Colombia es un asunto de gran preocupación. Por ello, y debido a las falencias significativas de las autoridades colombianas para enfrentar este problema, apoyamos la solicitud de los demandantes quienes llaman a esta Honorable Corte a realizar un análisis periódico sobre la situación de los defensores de derechos humanos en el país", dice el escrito, que está firmado por José Miguel Vivanco, director para las Américas en esta entidad.

La organización le recuerda a la Corte que hace poco más de un mes presentó un informe en el que documenta asesinatos contra defensores de derechos humanos ocurridos en el país en los últimos cinco años, "así como las graves deficiencias en la respuesta estatal para prevenir estos asesinatos, proteger a los defensores y garantizar que los responsables de estos abusos rindan cuentas ante la justicia".



Según HRW, de acuerdo con la ONU, desde el 2016 en el país han sido asesinados más de 450 defensores, la cifra más alta en América Latina.



HRW sostiene que la raíz del problema es que las autoridades no ejercen el control efectivo sobre zonas antes controladas por las Farc, lo cual ha permitido la violencia contra los activistas.



Algo que se ha exacerbado tras la firma de los acuerdos de paz pues muchos de ellos han respaldado iniciativas pactadas como la sustitución de cultivos ilícitos que los vuelve blanco de las organizaciones criminales.

Manifestación por los asesinatos y violencia contra los líderes sociales Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO



"El gobierno -dice HRW- ha desplegado tropas a muchas zonas del país, pero no ha fortalecido al mismo tiempo el sistema de justicia ni asegurado un acceso adecuado a oportunidades económicas y educativas y a servicios públicos. Nuestras investigaciones indican que estas falencias han limitado significativamente los esfuerzos del gobierno para contrarrestar el poder de los grupos armados y prevenir violaciones de derechos humanos".

Implementación ha sido deficiente

De acuerdo con esta organización, si bien el país ha adoptado una variedad de políticas y mecanismos para prevenir estos abusos y cuenta con otras que se crearon otros tras la firma del acuerdo, su implementación ha sido deficiente y/o carecen de la adecuada financiación.



Menciona, entre varias cosas, que la Unidad Nacional de Protección (UNP), que tiene a su cargo la protección de personas en riesgo, solo ofrece esquemas de protección individual en respuesta a denuncias de amenazas y muchos líderes asesinados no habían recibido amenazas o no habían podido denunciarlas ante fiscales, tal como exige la legislación colombiana.



Así mismo, que el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, que fue creado para alertar sobre situaciones de riesgo en zonas donde hay poca presencia estatal, no es funcional por que "las autoridades nacionales, departamentales y municipales muchas veces no han respondido a las alertas tempranas o han adoptado medidas que son proforma y tienen escaso impacto en el terreno".

Resalta, a su vez, que la gran cantidad de mecanismos de protección y prevención que han sido creados desde los acuerdos han terminado por dispersar los recursos y generando una duplicación de esfuerzos innecesaria. De la misma manera cuestiona la lentitud de la implementación de los planes de protección colectiva para comunidades y organizaciones en riesgo, entre otras cosas.



HRW afirma que si bien los esfuerzos por llevar ante la justicia a los responsables han sido significativos, y ya se han presentado 66 condenas, no ha sucedido lo mismo a la hora de castigar a los autores intelectuales.



En su escrito la organización sostiene que pese a que el Estado tiene la obligación de proteger a todos sus ciudadanos, "tiene una responsabilidad particular de proteger la vida y la integridad física de los defensores de derechos humanos y de asegurar que puedan llevar a cabo su trabajo, considerando la especial vulnerabilidad de estas personas debido a su labor".

Algo que ha sido destacado por órganos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que le ha pedido al estado establecer una “política integral de protección” para los defensores de derechos humanos que debería abordar la problemática de forma integral e interinstitucional.



De hecho, la semana la CIDH publicó un reporte en el que destaca muchas de las falencias que menciona HRW y le insiste al Estado en que debe adoptar medidas más agresivas para proteger a los defensores.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68

