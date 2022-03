Conmoción es lo que se vive en Argentina durante las últimas horas debido a un hecho que ha generado repudio en la sociedad: seis hombres violaron a una joven de 20 años de edad a plena luz del día, dentro de un auto parqueado en el barrio Palermo de la ciudad de Buenos Aires.



Dos de los hombres estaban de pie fuera del vehículo tocando una guitarra, mientras los otros cuatro abusaban sexualmente de la joven en el interior del carro.

Los hombres intercambiaban papeles cada tanto, dos de ellos salían a tocar la guitarra, con la cual encubrían los gritos de la víctima y alertaban a sus amigos si alguien se acercaba, y los que entraban al auto se sumaban a la violación.



La dueña de una panadería fue quien se percató de lo que estaba sucediendo en ese vehículo y, con ayuda de más vecinos, detuvieron a los seis autores de esta violación, quienes tienen entre 20 y 24 años de edad.



Natalia Concepción, la mujer que denunció el hecho, contó en Radio Mitre cómo se dio cuenta de lo que sucedía y aseguró que ella y su marido fueron agredidos cuando intentaron ayudar a la víctima.



"Estábamos dentro del local con mi marido y había en la puerta dos personas que nos llamaron la atención. Luego comenzamos a ver que en un auto había movimientos raros y pensamos que era una pareja teniendo relaciones, pero nos pareció raro porque era a plena luz del día", contó la mujer.



Sin embargo, explicó que tras analizar lo que veía, descubrió la violación que los hombres estaban cometiendo. “Vimos que había muchas personas, que no eran solo dos, y entonces notamos que había una mujer fuera de sí, que cerraba los ojos y tiraba manotazos como para defenderse. Ahí vimos cómo un hombre la estaba ultrajando”, señaló.



Tras percatarse de la situación, la mujer llamó a la policía y les alertó sobre el abuso sexual. Mientras las autoridades llegaban a rescatarla, la pareja decidió salir a ayudar a la víctima.



“No nos pareció y fuimos a defenderla. Entonces, nos empezaron a pegar a mi marido y a mí. Nos defendimos con palos de escoba, como pudimos, pero ellos no se fueron. La tironeaban del brazo y se la estaban llevando cuando llegó la policía. Fue horrible”, aseguró.

La mujer también contó que los abusadores se comportaban "como animales".



“No escuché gritos, la chica no gritaba, no tenía ni fuerzas para gritar. Los cuatro jóvenes también estaban con los pantalones bajos, empezaron a insultarnos y nos quisieron agredir. También le pegaron a un vecino que con un teléfono celular quiso registrar lo que estaba pasando, para que exista una prueba de lo que habíamos visto. A ese vecino lo dejaron ensangrentado, tirado en el piso. Todos abusaron de ella, eran como animales ”, contó la testigo.



La víctima, al ser rescatada, estaba casi inconsciente, sin embargo, logró asegurarle a las autoridades que estaba siendo violada.



De acuerdo con la dueña de la panadería, la víctima “no paraba de repetir: ‘No sé cómo terminé dentro del auto’, como sintiéndose culpable ella de lo que le había pasado. Decía: ‘Yo soy de Tigre, no sé cómo termine ahí, me estaban violando’”.



La mujer también contó que los seis jóvenes involucrados, cuando ya se encontraban esposados y sobre la calle, “estaban sentados, matándose de risa”. En el auto donde cometieron la violación fueron halladas sustancias como marihuana y LSD.

Quiénes son los seis detenidos

Según el diario argentino La Nación, estas son las identificaciones de los seis capturados: Ramón Ángel Pascual, de 23 años; Tomás Fabián Domínguez, de 21; Lautaro Dante Ciongo Pasotti, de 24; Ignacio Retondo, de 22 años; Steven Alexis Cuzzoni, de 20 años; y Franco Jesús Lykan, de 24 años.



Según La Nación, estos seis jóvenes son todos amigos. La mayoría, de clase media acomodada. Varios, compañeros en la facultad. Y uno de ellos es activo militante político en la zona norte del Gran Buenos Aires.



Los seis hombres se encuentran detenidos y a disposición del Juzgado Criminal y Correccional N°21, a cargo del juez Marcos Andrés Fernández. Este miércoles se llevará a cabo la indagatoria contra los jóvenes imputados por el delito de acceso sexual con acceso carnal agravado.



En cuanto a la víctima, esta fue trasladada al Hospital Rivadavia tras ser rescatada por los policías y se encuentra acompañada por psicólogos y expertos de la Oficina de Violencia Sexual.



Los investigadores han recolectado pruebas de ADN e imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas para aportar al caso contra los seis detenidos.





LA NACIÓN - ARGENTINA (GDA) Y TENDENCIAS EL TIEMPO