En redes sociales se dio a conocer otro caso de intolerancia, pues un hombre asesinó con un machete a un vecino el pasado 5 de marzo. Según las autoridades locales, este crimen sucedió en el municipio de San Matías, en Francisco Morazán, Honduras.



Según datos de la investigación, la víctima se encontraba en una plazoleta pública, cuando de repente el victimario llegó al lugar a pedirle una simple cerveza. El hombre en cuestión se percató de que no tenían ninguna bebida alcohólica para ofrecerle.

Facebook Twitter Linkedin

Honduras registró la tasa de homicidios más baja en 16 años, en el año 2022. Foto: EFE

(Le puede gustar: Xi Jinping es reelegido para un tercer mandato presidencial en China).

Al parecer, esto enfureció al agresor, pues buscó un machete para atacar a su vecino, quien terminó con varios cortes en su cuerpo. La víctima tenía como nombre David Enrique Valladares Cáceres, quien por desgracia no pudo sobrevivir a este ataque y falleció en el lugar, ya que tenía múltiples heridas de gravedad.





Después de los hechos, el asesino de 40 años fue capturado por la policía hondureña en el barrio Monte Tabor.



El detenido fue enviado a la fiscalía del lugar para continuar con el proceso penal que se estipuló en su contra, pero este 7 de marzo el acusado compareció ante el juzgado Letras Penal de Danlí, en donde le declararon la detención judicial por ser el autor del delito de asesinato.

Facebook Twitter Linkedin

Con un Machete como estos fue asesinado David Enrique Valladares. Foto: Archivo particular

(Siga leyendo: El sueño aún inalcanzable de construir un rascacielos de 1.609 metros de altura).



Este brutal crimen se supo en las calles de Monte Tabor, causando en los habitantes temores y miedos.



(Tenemos para usted: Tras años de relaciones rotas, Irán y Arabia Saudí firman acuerdo diplomático).



Por esta razón, le pidieron a las autoridades más protección y seguridad en su barrio para que un caso no se vuelva a ocurrir, y no se pierda otra vida por algo tan insignificante como es el no dar una bebida alcohólica.

Más noticias en EL TIEMPO

¿Qué papel tienen las remesas en la economía de Colombia?

Estas son las profesiones con las que puede obtener una visa en Australia

Día de la Mujer, en vivo: las calles del mundo se llenan de la 'marea morada'

Redacción ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO