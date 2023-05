El mal olor que salía de una casa y una gran cantidad de moscas que volaban alrededor de una puerta, fueron los detalles que le permitieron a agentes de la Oficina del Alguacil del condado Charlotte, en Florida, Estados Unidos, descubrir el cadáver de una mujer que había sido escondido por su hijo durante varios días.

(Puede leer: Hombre asesinó a su vecino con una baraja de cartas Pokémon: 'Me dijo tonto')



El cuerpo en descomposición de Layni Carver, de 55 años de edad, se encontraba en la esquina del suelo de una de las habitaciones, entre la cama y la pared.

El hijo de la mujer fallecida fue identificado como Justin D. Carver, de 36 años.



El sorprendente hallazgo se reportó el 5 de mayo pasado, luego de que la Policía recibiera una solicitud para una inspección en la vivienda, ubicada en Turbak Drive, Punta Gorda.



“Luego de tocar varias veces en la puerta sin obtener respuesta, agentes investigaron el perímetro, y notaron un mal olor que salía de la residencia“, informó la Policía en un comunicado.



El medio Law&Crime señala que los uniformados además observaron varias moscas que volaban por la puerta del lado este de la vivienda.



(Lea también: ¿E. Jean Carroll prepara nueva demanda contra Donald Trump? Estas serían las razones)



El oficial a cargo se dirigió hacia una ventana desde donde vio a un hombre blanco, que se levantó rápidamente de la cama y caminó hacia la referida puerta y la aseguró. Después, el sujeto se sentó en una escalera mientras miraba al suelo.



Los policías le preguntaron cuándo había sido la última vez que vio a su madre, a lo que contestó que a principios de semana, pero que no recordaba cuándo.



Los agentes le pidieron al sospechoso que los dejara ingresar a la casa, pero este respondió que no tenía llave y que se había quedado encerrado en el interior.

El cuerpo de la mujer se estaba empezando a hinchar, su piel lucía como marmórea y se estaba empezando a desprender. FACEBOOK

TWITTER

Ante la insistencia de los policías, finalmente el acusado salió de la casa y esperó en el exterior de la vivienda con un oficial mientras otro inspeccionaba la casa.



(Siga leyendo: Niños de primaria abusan a compañera de seis años mientras la graban con iPad)



El cuerpo de la mujer se estaba empezando a hinchar, su piel lucía como marmórea y se estaba empezando a desprender.



No está clara la causa de muerte de la mujer, ni las razones de Carver para esconder el cuerpo. Cuando se le cuestionó a respecto, el sospechoso solo expresó que no sabía.



El hombre enfrenta ahora cargos por no notificar a las autoridades de la muerte de su madre.

Más noticias en EL TIEMPO

Asombrosa cirugía: extirparon tumor cerebral a joven que estaba despierto y hablando

El Vaticano prepara una reunión del papa Francisco con Volodimir Zelenski

Tuvieron que esconderse bajo sus vehículos: así fue captada en video balacera en México

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS