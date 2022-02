Muzaffer Kayasan, un hombre residente de Estambul, ha sido un caso digno de investigación para la medicina. Kayasan ya lleva un año y dos meses en cuarentena, puesto a que ha dado positivo para Covid-19 en las 78 pruebas que le han practicado durante ese lapso.

El ciudadano estambulí padece leucemia, por lo que los médicos encuentran la única explicación en la debilidad del sistema inmune que su enfermedad produce. Esto significa que su cuerpo no ha podido eliminar al virus del todo y este permanece de forma asintomática.





“Doy positivo constantemente (...) cuando preguntamos a los científicos y a los médicos, nos dicen que mi sistema inmunitario está debilitado porque tengo leucemia y me mantienen vivo durante catorce meses con los medicamentos que me recetan. Es un proceso muy difícil”, afirmó Kayasan en una entrevista con el medio local 'A Haber'.



La situación de salud de Kayasan ha acabado con su vida social. Foto: iStock

Su vida social

El hombre afirma que le ha afectado mucho no poder salir, en especial, no poder ver a su nieto en persona. Con él solo pueden mantener comunicación mediante un cristal protector o por videollamada.



Ocasionalmente, Kayasan es visitado por su esposa y su hijo. Después de las visitas, sus familiares deben practicarse pruebas de covid-19 y en las cuales, hasta el momento, han dado negativo.



“No puedo abrazar a mi familia. No puedo hablar con nadie. No queda nada de mi vida social ni de mi vida familiar. El covid ha acabado con mi forma de vida”, expresó Kayasan con resignación.





El ciudadano resalta la importancia de vacunarse. Foto: iStock

Adicionalmente, Kayasan recordó la importancia de la vacunación. Dio públicamente un mensaje de concientización para que los demás ciudadanos entiendan que vacunarse no solo puede salvar la vida de ellos, sino también la de los demás.

Tendencias EL TIEMPO

