¿Qué estaría dispuesto a hacer por ayudar a una persona mayor a punto de perderlo todo?



Pues un hombre anónimo invirtió 109.680 euros (casi 600.000.000 millones de pesos) para comprar la casa que le iban a arrebatar a María Ángeles Otegi, una mujer de 81 años que había puesto su vivienda como promesa de pago de un préstamo que había adquirido su hijo, quien falleció debiendo varias cuotas.



El prestamista reclamó lo que le debían poniendo en subasta la vivienda de María Ángeles y la mujer estaba a punto de perder el que había sido su hogar durante 30 años en Guipúzcoa, una provincia española.



Un caso de telenovela

De acuerdo con el diario La Vanguardia, esta historia arranca en el 2012, cuando Otegi avaló con su vivienda un préstamo de 60.000 euros (aproximadamente 300.000.000 millones de pesos) para su hijo. El rédito tenía un interés del 12,5 % y estaba proyectado para pagarse en cinco años.



Pero la tragedia golpeó a su puerta, y su hijo falleció año y medio después de firmar el préstamo.



Como se incumplió con los pagos, el prestamista inició los trámites para cobrar y quedarse con la casa. La mujer no supo lo que pasaba hasta el año 2021, cuando la subasta y la amenaza de desahucio eran inminentes.



María Ángeles ya había recibido una amenaza de desahucio, lo que la motivó a buscar ayuda en plataformas locales. En ese momento Stop Desahucios Gipuzkoa le brindó asesoría y la acompañó en el proceso.



La plataforma se encargó de llevar a cabo la defensa de la mujer y se percataron de la aplicación de una cláusula abusiva.



"El usurero prestamista Reno Amusement SL, con sede en Madrid, formalizó con el hijo fallecido de esta mujer un préstamo por 60.000 euros con la garantía de la vivienda ya pagada de su madre y con la cláusula abusiva del vencimiento anticipado, declarada nula por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea", señaló la organización.



Desde la plataforma solicitaron al juzgado que requiriese al prestamista indicar “cuál es el importe total de las cuotas pendientes hasta la actualidad, para así ver la posibilidad de suspender la subasta y poder abonar solo las cuotas dejadas de pagar, cuyo importe se desconoce, y no el total de la deuda”.



Pero su objetivo con la petición era retrasar la subasta mientras buscaban soluciones para pagar el préstamo

En ese punto, la deuda había aumentado en casi un 100%, llegando a la cifra de 109.680 euros, un número impagable para ella.



Pero no para su vecino, un ciudadano que no ha querido salir a la luz, pero que la mujer asegura conocer muy bien.



Esta persona compró la vivienda y le aseguro a la mujer que "podrá vivir en su casa hasta que se muera".



"Siento mucha felicidad, he ganado muchísimo en salud", aseguró María Ángeles a la radiotelevisión pública vasca, EiTB.



Con este caso, que ganó visibilidad, Stop Desahucios Gipuzkoa, sigue visibilizando el drama que viven personas de edad avanzada que han puesto su vivienda como garantía para préstamos de sus hijos.

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN TENDENCIAS