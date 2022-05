Adriana Reyes en la madre del joven que este miércoles realizó un tiroteo en la escuela de primaria Robb, en Uvalde, Texas, que dejó 21 víctimas mortales.



La mujer asistió en las últimas horas a la Iglesia del Sagrado Corazón, donde se llevó a cabo la vigilia como homenaje a las víctimas de esta masacre que ha conmocionado a Estados Unidos.

Yo tenía un sentimiento de inquietud a veces, como ¿qué estás tramando? FACEBOOK

TWITTER

Reyes rompió en llanto tan pronto llegó al lugar y concedió una entrevista al medio 'ABC News' en la que habló por primera vez sobre su hijo, a quien señaló de haber sido "agresivo" pero "no un monstruo".



"Yo tenía un sentimiento de inquietud a veces, como ¿qué estás tramando? Podía ser agresivo...si realmente se enfadaba", le dijo la mujer al medio estadounidense.



Adriana Reyes aseguró también que desconocía que su hijo, Salvador Ramos, de 18 años, quien fue abatido por la policía local, hubiera comprado dos rifles de asalto justo después de cumplir la mayoría de edad.



Sobre lo 19 niños que fueron asesinados por su hijo en la escuela primera, la mujer dijo entre lágrimas: "Esos niños...no tengo palabras. No sé qué decir sobre esos pobres niños".



(Puede leer: Tiroteo en Texas: la heroína de 10 años que murió llamando al 911).

Facebook Twitter Linkedin

Los miembros de la comunidad lloran juntos en una vigilia por las 21 víctimas del tiroteo masivo en la escuela de Texas. Foto: AFP

Muchos de los niños eran nietos de mis amigos FACEBOOK

TWITTER

Al respecto también se pronunció recientemente el abuelo del agresor, Rolando Reyes, quien expresó su dolor por esta masacre y aseguró que "muchos de los niños eran nietos de mis amigos".



Rolando Reyes es el esposo de la abuela a la que el agresor le disparó en su casa cuando intentó impedir que saliera con armado. La mujer, de 66 años, continúa hospitalizada tras sufrir varios impactos de bala.



La madre de Salvador Ramos se mostró desconsolada en la vigilia por las víctimas de la masacre. Sin embargo, una líder comunitaria de Uvalde, Fátima Abraham, la consoló y le dijo al diario 'Texas Tribune': "Estamos aquí con ella porque tenemos que rezar en lugar de criticar o atacar".



(Lea también: Tiroteo en Texas: tras ser baleada, abuela rogó alertar a la Policía).



Abraham añadió que "no todos en la comunidad están contra ella" y que Reyes "tiene que saber que ella no es la culpable de esto. Ella no puso el arma en las manos de su hijo".



TENDENCIAS EL TIEMPO