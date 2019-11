Guaidó convoca manifestaciones en Venezuela contra gobierno de Maduro

Juan Guaidó espera que la manifestación contra el Gobierno de Nicolás Maduro convocada para el próximo sábado por el antichavismo sea "una gran victoria", una "gran demostración" de "fuerza política" frente al oficialismo, que también invitó a sus seguidores a salir a la calle.



El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) convocó a una marcha en Caracas en apoyo a Morales para el sábado, mismo día de la convocatoria de Guaidó.

En una entrevista con la Agencia EFE, Guaidó vaticinó que la contramarcha convocada por el Gobierno y el chavismo no logrará reunir a sus adeptos, pese a que el oficialismo ha demostrado su poder de convocatoria en sus citas callejeras.



La oposición logrará, según el también presidente del Parlamento, "una gran victoria, una gran demostración de calle, de fuerza política, versus lo que vamos a ver de la dictadura, que ya hoy, como ocurre en estos casos, convocaron una contramarcha con cualquier excusa".



"La excusa de hoy fue Evo (Morales). Pero ya puedo decir hoy y en los próximos días que no habrá nadie en la avenida Bolívar (calle de Caracas)", auguró el líder de la oposición. Sin embargo, pese a la "manifestación de fuerza y exigencia" que espera ver Guaidó en toda Venezuela el día 16 de noviembre, los opositores deben seguir reivindicando su lugar, ya que la protesta "no será suficiente hasta lograr el cambio" político en el país, con la condición de unas "elecciones libres".

Según el presidente del Parlamento, Venezuela necesita un cambio político porque "cuando hay hambre, no hay luz, cuando el 83 % de hogares a los que no llega el agua por tubería de manera constante -en algunos sectores hasta un año sin agua- y los niños acarrean el agua hasta 8 kilómetros, es una tragedia".



"Es un tragedia que se encuentren con el dilema de ir a trabajar o ir a la escuela, y ellos se decantan por la supervivencia, por llevar un bollo de pan a su casa al final del día. Y estamos hablando del país con las mayores reservas petroleras del mundo", señaló.

El también presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, aseguró que durante años Venezuela ja reclamado una auditoría a las elecciones de ese país pero la OEA se ha negado. Foto: Efe

Para el líder opositor, lo ocurrido en Bolivia el domingo, con la renuncia de Evo Morales como presidente tras ganar unas elecciones que la Organización de Estados Americanos recomendó repetir, debido a las irregularidades detectadas en el análisis de observación, Venezuela tiene en el país andino un "ejemplo", un "aliciente" para seguir reclamando un cambio.



"Aquí (Bolivia) se demostró que es el pueblo el que decide. La mayoría del pueblo de Bolivia demostró estar en contra de un fraude electoral, como lo señaló la auditoría de la OEA. Es lo que hemos reclamando durante años en Venezuela y se nos negó. Desde entonces hemos estado exigiendo que seamos los venezolanos los que nos encarguemos de nuestro futuro", insistió Guaidó.



EFE