Para los rusos, el nombre Wagner ya no les recuerda al famoso compositor del siglo XIX de El anillo del Nibelungo. En cambio, asocian el nombre con el Grupo Wagner, una compañía de mercenarios que ha cometido atrocidades en Ucrania y está ligado a las ambiciones neoimperiales del presidente Vladimir Putin.

Esta estructura de mercenarios se ve a sí mismo como un rival del Ejército ruso, institución de la que su líder, Yevgeny Prigozhin, se burla abiertamente por sus innumerables fracasos en la guerra.



Tiene sus orígenes en el “Cuerpo Eslavo”, una unidad mercenaria privada rusa que se formó en 2013 como parte de la intervención de Rusia en la guerra civil de Siria. En aquellos días, su efectividad en el campo de batalla era tan pobre que, cuando se encontró con el Estado Islámico, fue aplastado y obligado a retirarse. Poco después, los miembros del grupo fueron reclutados para invadir y ayudar a anexarse a Crimea en 2014.



Ese fue el año en que Prigozhin constituyó formalmente el Grupo Wagner. Su nombre viene del indicativo de llamada de uno de sus comandantes, el exteniente coronel del GRU Dmitry Utkin. Se rumorea que el propio Utkin eligió el nombre como un homenaje a la admiración de Hitler por Richard Wagner. En cualquier caso, el “Cuerpo Eslavo” fue rebautizado como “Compañía Militar Privada Wagner” para que el grupo participara en el asalto inicial contra Ucrania.

Ucrania Foto: Dimitar DILKOFF / AFP

Después de cometer atrocidades masivas en varios países africanos (incluidos Malí y la República Centroafricana), donde se financió explotando los recursos naturales del continente, el Grupo Wagner logró bajar su perfil por un breve período. En los años previos a la invasión a Ucrania, casi nadie estaba monitoreando el comportamiento de la estructura. Fue hasta mayo de 2022 que Human Rights Watch publicó un informe exhaustivo sobre los crímenes de Wagner en la República Centroafricana.



Del mismo modo, antes de que las operaciones militares del grupo y los crímenes de guerra en Ucrania comenzaran a atraer la mirada internacional, se prestó poca atención a sus estrechos vínculos con Putin. Hasta el 24 de febrero de 2022, cualquiera que denunciara los métodos terroristas del régimen de Putin era descartado como alarmista o incluso peligroso. La mayor prioridad era, y hasta cierto punto sigue siendo, evitar “provocar” a Putin o “cruzar cualquier línea roja” que pudiera conducir a una “escalada”.



Pero los vínculos personales de Putin con el Grupo Wagner ya eran bien conocidos, gracias a las investigaciones de periodistas rusos. Putin otorgó medallas a los comandantes de Wagner, incluido Uktin, durante una ceremonia oficial en 2016. En ese momento, la agencia de noticias fontanka.ru ya había informado que el grupo estaba dirigido por Prigozhin, un exconvicto que recibió una pena de prisión de 12 años en 1981 por cargos de robo y asalto.

Prigozhin es conocido desde hace tiempo por supervisar una operación transnacional con negocios no solo en la República Centroafricana sino también en Siria y Sudán. Según Novaya Gazeta, el Grupo Wagner se financia con los fondos presupuestarios de estos países, y el valor de las licitaciones gubernamentales recibidas por sus empresas se duplicó, entre 2020 y 2022, a US$ 1.100 millones.

Reestalinización

Al igual que la guerra en Ucrania y las aventuras imperiales anteriores de Putin en Chechenia, Georgia y Siria, el surgimiento del Grupo Wagner y su papel en la comisión de terrorismo por poder comercial, es consistente con el desarrollo político de Rusia bajo Putin. El régimen se basa en el control corrupto del capital privatizado y los intereses comerciales, y las operaciones de Wagner encarnan las dos tendencias que han llegado a definirlo: la reestalinización y el neomedievalismo.



La reestalinización ha sido una piedra angular de la propaganda de Putin desde principios de su administración. Siempre ha tratado de exaltar su régimen alrededor de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la “Gran Guerra Patriótica”.



Esta propaganda ultrapatriótica se ha vuelto cada vez más importante a medida que la economía de Rusia se ha deteriorado. Desde la crisis financiera de 2008, Putin ha tenido que desviar las quejas públicas sobre las dificultades creadas por su propia mala gestión apelando a un pasado idealizado y tratando de reavivar las ambiciones imperiales. En el proceso, ha ordenado una militarización cada vez más profunda de la sociedad.

A lo largo de los años, se han erigido monumentos a Stalin en toda Rusia. Recientemente, para la conmemoración de la Batalla de Stalingrado de 1942-1943, la ciudad dio a conocer un busto y restauró temporalmente el nombre de Volgogrado en tiempo de guerra. En su discurso en la ceremonia, Putin sacó a relucir sus argumentos habituales sobre la importancia de la memoria histórica.

​

El régimen de Putin ha confiado en tales manifestaciones durante 20 años. Numerosas películas y producciones patrocinadas por el Estado han glorificado la Gran Guerra Patriótica y han elogiado personalmente a Stalin. Por ejemplo, la serie de televisión en horario estelar Smersh celebra a la policía secreta de Stalin y su “heroísmo” durante la Segunda Guerra Mundial. Creado en 1942 para “matar espías”, el SMERSH aterrorizaba a soldados y civiles por igual, especialmente en la Europa oriental ocupada.



Prisiones de guerra

El reclutamiento por parte de Prigozhin de presos rusos condenados por crímenes violentos es otro retroceso a la edad de oro del estalinismo. El uso de prisioneros como carne de cañón data de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Ejército Rojo formó unidades militares penales (Shtafbaty) a partir de detenidos del Gulag.



Uno de los trabajos de SMERSH, una organización paraguas de tres agencias de contrainteligencia, era tomar posiciones detrás de estos regimientos poco confiables y dispararle a los “cobardes que huían”. Luego, después de que Stalin firmara su infame decreto de “Ni un paso atrás”, el 28 de julio de 1942, los regimientos regulares fueron tratados de la misma manera. Cualquiera que fuera considerado un “traficante de pánico” debía ser fusilado.

​

Los activistas rusos de derechos humanos han confirmado que el Grupo Wagner está copiando esa misma estrategia en Ucrania. Andrei Medvedev, un comandante del Grupo Wagner que recientemente desertó, informó que los reclutas y prisioneros que se niegan a luchar están siendo ejecutados frente a los recién llegados, una táctica sacada directamente del libro de jugadas estalinista del Ejército Rojo.

Cuerpos de civiles encontrados en una calle de Bucha, cerca de Kiev, el 2 de abril de 2022, luego de que el ejército ruso se retiró. Foto: Ronaldo Schemidt / AFP

Según un comandante ucraniano, los soldados de Wagner utilizan prisioneros para “avanzar bajo fuego ensuciando la tierra con sus cuerpos”. Para distraer de los crímenes de guerra rusos, Putin culpa a los ucranianos y los acusó de estarles disparando a “su propia gente por la espalda”.



​

Las autoridades de seguridad soviéticas siempre consideraron a los delincuentes como objetos que podían ser utilizados para reprimir la disidencia política. Putin y sus compinches (muchos de los cuales sirvieron en la KGB) no son diferentes. En el reclutamiento de prisioneros, el Grupo Wagner ha buscado criminales de carrera, ofreciéndoles un perdón presidencial a aquellos que sobrevivan seis meses en el frente.



Según activistas rusos de derechos humanos, la mayoría de los convictos que aparecieron en una foto reciente con Prigozhin son delincuentes condenados por asesinato y otros delitos violentos. Pero estos no representan una amenaza para la sociedad rusa. El general Andrei Gurulev, del Comité de Defensa de la Duma Estatal, ha expresado su confianza en que los exmercenarios convictos serán buenos políticos. Si algunos obtienen escaños en el parlamento, simplemente se sumarán a las filas de quienes tienen antecedentes.



La facilidad con la que la sociedad rusa ha aceptado la guerra en Ucrania (y el regreso de métodos inhumanos) atestigua el éxito de la reestalinización. Si una parte considerable de la población no apoyara todavía al régimen, no habría sido posible movilizar a 300.000 reclutas más para una guerra absurda que ya ha generado 200.000 bajas rusas.

Villanos neomedievales

Vladímir Putin, presidente de Rusia. Foto: Mikhail Metzel / SPUTNIK / AFP

La reestalinización nos lleva a la otra punta del proyecto político de Putin: el neomedievalismo. Putin ha minado cada vez más la Edad Media rusa para ofrecer lo más cercano que tiene a una visión del futuro. A pesar de que la Constitución y el Código Penal ruso criminalizan la participación o la financiación de fuerzas mercenarias (en el extranjero y en Rusia), los ejércitos privados neomedievales, como el Grupo Wagner, luchan por los intereses de sus señores de la guerra e ignoran la Constitución.



Al poner a los criminales por encima de la ley, como lo hizo la oprichnina de Iván el Terrible, estas estructuras encarnan un régimen legal especial que denigra los derechos individuales de los ciudadanos comunes y muestra el gobierno arbitrario que ha existido en Rusia durante más de 20 años.



Mientras que en los Estados modernos la autoridad para castigar pertenece a las instituciones públicas, el régimen de Putin la privatiza, permitiendo a los señores de la guerra usar sus ejércitos para los fines que consideren oportunos y dándoles fuerza política.

La pregunta es, por supuesto, cuánto tiempo será capaz Putin de controlar a sus villanos. Dados los crecientes ataques de Prigozhin contra oficiales militares, incluida su reciente acusación de “traición” contra el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y el jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov, este puede ser un asunto bastante urgente.



Después de todo, Prigozhin no está solo. Además de Wagner, los ejércitos privados de Rusia incluyen equipos como la Guardia Nacional semiprivada de Putin y la Guardia Nacional Chechena de Kadyrov, así como las alas militares de varias agencias, como el ejército privado del GRU, “Redut”. En Moscú, el llamado regimiento de Sobyanin (bautizado así por el alcalde, Sergei Sobyanin) comenzó a reclutar mercenarios en julio de 2022.



Mientras que los críticos de los Estados Unidos han tratado de comparar al Grupo Wagner con contratistas militares privados estadounidenses como Academi (anteriormente Blackwater), la participación entusiasta del Grupo Wagner en la realización de atrocidades contra civiles ucranianos claramente lo pone en una liga aparte.

El propio Prigozhin ha contribuido a esta impresión con un “video no verificado” de un “traidor” ejecutado con un mazo, una imitación obvia de las ejecuciones públicas grabadas y transmitidas por el Estado Islámico. En otro video, Prigozhin ofrece de “regalo” al Parlamento Europeo un mazo manchado de sangre con el logotipo de Wagner. Sergei Mironov, del partido Rusia Justa - Por la Verdad, anunció recientemente que había recibido un mazo similar.



Sin duda, el crecimiento de los ejércitos mercenarios es un problema serio para cualquier democracia. Pero grupos como Academi no existen para aterrorizar a civiles o disparar a reclutas del ejército por la espalda, y los políticos estadounidenses no respaldan ninguno de los presuntos abusos que puedan haber cometido en zonas de guerra.



Después de un año de guerra y atrocidades, las sanciones de Occidente contra el Grupo Wagner siguen siendo, lamentablemente, poco duras. Sin embargo, los días de preocuparse por “provocar” a Putin han quedado atrás. El putinismo es una empresa criminal que representa una gran amenaza para la paz mundial y la democracia. La comunidad internacional debe ponerle fin, lo que en última instancia requerirá derrotar a todos los ejércitos de Rusia.

(*) Profesora de Rusia en el Instituto de Tecnología de Georgia. Autora de 'Crímenes sin castigo' (Éditions de l'Aube, 2023).