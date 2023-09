Meses después de que se dieran a conocer algunos detalles del presunto asesino Daniel Sancho, las autoridades revelaron nuevas pistas que serían pieza clave en este caso que dio la vuelta al mundo por la trama que se desarrolló desde que se dio a conocer el asesinato del médico colombiano.

Durante dos meses, las autoridades que están a cargo de la investigación han trabajado en recoger cada pista y testimonio de varias personas, entre ellos agentes de Tailandia, con el fin de esclarecer el caso de Daniel Sancho. El hombre sigue recluido en una cárcel tailandesa a la espera de la sentencia del juez que se daría en las próximas semanas.

Sin embargo, los abogados y fiscales del caso consideran que aun con todo lo que se conoce del caso, hay muchas incógnitas que no se han logrado resolver, lo que hace que no se conozcan los verdaderos motivos por los que el asesino actuó de esa manera.

Nuevas evidencias

Según han informado las autoridades, el asesinato se dio el pasado cinco de agosto del 2023 y Daniel Sancho habría comprado tiquetes de avión para devolverse a España el 23 de agosto del mismo año. Lo cual sería una señal que el hombre no tenía todo planeado, como lo habían revelado los abogados del caso en días anteriores.



Esto se dio a conocer por medio de una entrevista a Elimio Cortés, un catedrático en derecho penal en el programa ‘Xplica’ de La sexta, donde afirmó que todo dependía de cómo se vieran las cosas.

"En derecho, todo depende del cristal con el que se mire, también se podrá decir que esto era una especie de artimaña de él para precisamente no justificar esa premeditación… Serán esos actos previos que casualmente iban predeterminados a producir el resultado de muerte, con independencia de que tuviera un billete, o de que no lo tuviera", agregó Emilio.



Esto sería de gran ayuda para poder esclarecer los puntos blancos que aún no tienen respuesta, pero que se espera resolver el día del juicio, cuando se dará a conocer la sentencia para Daniel Sancho, el presunto asesino del médico cirujano colombiano Edwin Arrieta.

DANIELA GONZÁLEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

