Este domingo se dieron a conocer los resultados de la más reciente Encuesta Plaza Pública Cadem, la que destaca que la aprobación del presidente Gabriel Boric bajó al 30 % (- 5 puntos). Mientras que su desaprobación está en el 65 %.



Aunque estos resultados no son los más bajos durante su gestión, siguen representando una tendencia de desaprobación que sigue siendo de la mayoría del pueblo chileno.



La actual administración pasa por un delicado momento, principalmente por los indultos otorgados a 13 condenados en diciembre pasado. Algo en lo que, según el mismo estudio, un 71 % de los consultados se muestra en desacuerdo.



Dentro de las razones para desaprobar al mandatario de izquierda se encuentra principalmente la delincuencia, seguida de una falta de experiencia para gobernar y sus cambios de opinión, la economía y el costo de la vida y los indultos.



Mientras que entre las razones para aprobar al Presidente se encuentra la reforma de pensiones, sus atributos personales, el apoyo económico a las familias, como el bono marzo y el proyecto de tren Santiago-Valparaíso.

Otro de los asuntos que más aquejan a los analistas es respecto a la situación de poco conocimiento acerca de elecciones de consejos constitucionales.



A poco menos de seis semanas de los comicios, el 48 % no sabe que se celebrarán votaciones, mientras que el 88 % no conoce a los candidatos de su región y el 70 % no tiene interés en conocer sobre este tema.

Con información de El Mercurio (Chile) / GDA



* El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL TIEMPO, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.