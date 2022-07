Brittany y James Campbell son una pareja estadounidense que se fue de vacaciones en 2019 con sus dos hijos por una semana y cuando regresaron a su casa se llevaron una sorpresa espeluznante: un desconocido estaba dentro de su vivienda en Honlulu, Hawái.



La primera señal de alerta que notaron fue una bicicleta parada afuera de su casa. Pero cuando intentaron abrir la puerta para ingresar, esta había sido bloqueada por el desconocido.

En una entrevista con el programa de crímenes reales 'Phrogging: Hider in My House', James, de 36 años, recordó el suceso: “Había un hombre asomándose por la puerta. Él estaba tratando de mantenerla cerrada y dijo 'esta no es tu casa' con mucha calma. Estaba anonadado”.



Al principio, la familia creyó que se trataba de un caso de 'phrogging', cuando un extraño invade una casa y vive allí durante varios días, semanas o meses. Sin embargo, la experiencia resultó mucho peor de lo que se creía a primera vista.



James, quien es miembro de la Marina de los Estados Unidos, se preparó para entrar a la vivienda por el patio y agarró un mazo, mientras su esposa llamaba al 911 para pedir ayuda. Una vez estuvo adentro, vio que el desconocido estaba usando su ropa.



La Policía llegó al lugar y arrestó al intruso, un joven de 23 años llamado Ezequiel Zayas. Sin embargo, las sorpresas no habían terminado para la familia Campbell. “Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que esta persona había estado en nuestra casa mucho más tiempo”, dijo Brittany al diario New York Post.



La casa estaba en completo caos. Las ollas y sartenes habían sido apiladas una encima de otra, el dormitorio estaba completamente desordenado y el equipo de sonido estaba explayado en la sala de estar.



La situación se puso más perturbadora al revisar su computador, donde el hombre había estado buscando detalles sobre la familia y había hecho un documento llamado 'Los ensayos omnívoros: una rehabilitación para personas parecidas a ratas'.



Al lado del computador había varios cuchillos y un texto con los planes que había elaborado el Zayas para la familia Campbell, entre los cuales mencionaba cirugías como "reconstrucción sexual" y "trasplante de mano".

La cocina de los Campbell. Foto: KHON2

“Quería jugar al doctor con nosotros, y no de la manera linda de los niños pequeños. Escribió sobre cómo podría convertirnos en personas perfectas”, dijo Brittany. Además, la mujer contó que encontraron en el computador un video del intruso sentado desnudo en una silla de su casa.

¿Qué pasó con Zayas?

Todavía no se ha esclarecido como Zayas logró entrar a la vivienda y cuántos días permaneció allí. Sin embargo, luego de ser arrestado fue acusado de robo y dejado en libertad. Posterior a esto, el hombre fue detenido de nuevo por destrozar un templo budista.

​

Ezequiel Zayas ha sido acusado de robo y homicidio en primer y segundo grado. Foto: KHON2

​En 2020, Zayas asesinó a un compañero de prisión en un centro penitenciario y fue acusado de asesinato en primero y segundo grado, pero se declaró inocente. El hombre fue declarado "no apto para proceder", por lo que se encuentra actualmente en el Hospital Estatal de Hawái.



Mientras tanto, los Campbell siguen luchando por olvidar la angustiosa experiencia y se mudaron a otra ciudad. “Este es un incidente que realmente nos ha afectado psicológicamente como familia. Ha desarraigado nuestras vidas enteras”, dijo Brittany.



