El presidente ucraniano Volodimir Zelenski visitó por primera vez el domingo el este del territorio desde el inicio de la ofensiva de Rusia, que estrecha su cerco sobre dos localidades claves en el Donbás.



El líder ucraniano vestido con un atuendo militar de color caqui y un chaleco antibalas, inspeccionó la destrucción en Járkov así como vehículos inutilizados al borde de la carretera, según imágenes difundidas en Telegram.



Zelenski había permanecido en la capital Kiev desde que el presidente ruso, Vladimir Putin, lanzó la invasión contra Ucrania el 24 de febrero.



Tras su visita, Zelenski anunció la destitución del jefe de los Servicios Secretos de Ucrania (SUB) a cargo de Járkov. En una inhabitual reprimenda pública, el mandatario afirmó que el alto mando "no trabajó en la defensa de la ciudad desde el primer día" de la guerra y pensó solamente en si mismo.



Aunque el mandatario no citó el nombre del funcionario, los medios ucranianos lo identificaron como Roman Dudin, director de los Servicios de Seguridad de la región de Járkov.



Járkov, la segunda ciudad de Ucrania ubicada en el noreste, fue bombardeada casi a diario al inicio del la ofensiva. Pero los ataques disminuyeron hace algunas semanas con el agrupamiento de las tropas rusas con el objetivo de centrarse en el Donbás, en el este.

Una ciudadana ucraniana pasa al lado de un vehículo destruido por fuerzas rusas. Foto: EFE/Esteban Biba

Rusia reivindicó el sábado la toma de la localidad clave de Limán, un avance que acentúa la presión contra Lyssychansk y Severodonetsk.



"En esta guerra, los invasores tratan de obtener un resultado, el que sea. Pero deben comprender desde hace tiempo ya que defenderemos nuestra tierra hasta el final", afirmó indicó Zelenski.



Zelenski intervendrá este lunes en la cumbre europea en Bruselas, donde se reunirán los líderes de los 27 Estados miembro para tomar una decisión sobre un eventual embargo al petróleo ruso.



El bloque europeo está considerando excluir al gasoducto que entrega crudo a Hungría del paquete de nuevas sanciones, dijeron fuentes de la UE a la AFP.

Rusia intensifica bombardeos

Un obús ruso cayó en un edificio residencial, una niña murió y hay cuatro personas heridas en el hospital. FACEBOOK

La situación en Lyssychansk se "agravó claramente", dijo este domingo en la aplicación de mensajes Telegram el gobernador de la región de Lugansk, Serguéi Gaidai.



En Severodonetsk, la situación es igual de complicada, según Gaidai y el asalto ruso sigue en la ciudad, donde hay combates en las calles.



El sábado el ministerio de Defensa ruso reivindicó la toma de la ciudad clave de Limán. El control de la localidad allana el camino hacia Sloviansk y Kramatorsk en el Donbás.



El domingo, el ejército ucraniano informó que las tropas rusas se reagrupaban de manera masiva en esta zona. El alcalde de Severodonetsk, Olexander Stryuk, aseguró que "los rusos han usado muchos medios para tomar la ciudad pero no lo han logrado".



Los "bombardeos constantes" complican mucho el abastecimiento, en especial de agua potable, y la ciudad está sin electricidad desde hace más de dos semanas, dijo.

Durante su viaje a Járkov, Zelenski habló sobre los planes de reconstrucción con las autoridades locales. Según él, hay una posibilidad de que las zonas devastadas por los combates "tengan una nueva cara".



Las autoridades locales contabilizan más de 2.000 casas destruidas por los ataques rusos en la región. En Járkov sin embargo, los clientes empezaban a regresar al famoso café Crystal, que reabrió sus puertas a finales de abril.

Plaza central de Járkov con un vehículo incinerado tras un ataque ruso. Foto: SERGEY BOBOK / AFP/ Google Maps

Los residentes se acercan para tomar café, comer algo o probar el helado "Biloshka", una especialidad de la casa, que se lleva sirviendo desde los años 60. "Necesitamos mantener el empleo. La ciudad está volviendo a lo que era poquito a poco", dijo a AFP Alyona Kostrova, dueño del café.



El menú se ha recortado por problemas de abastecimiento y el local funciona con una plantilla reducida. El ambiente es muy distinto en Saltivska, un barrio lejos del centro donde aún caen misiles rusos. "No diría que la gente compra mucho. La gente no tiene dinero", dijo Vitaly Kozlov, de 41 años, mientras vendía huevos, carne y verduras.



"Vengo una vez a la semana" para vender cosas, dijo Volodimir Svidlo. El hombre, de 82 años y que no tiene pensión, vive de lo que cosecha en su jardín. Para llegar a fin de mes, vende cebolla, neldo y flores.

Posibles nuevas sanciones sobre Rusia

Zelenski se dirigirá al bloque europeo para continuar sus intentos de acentuar la presión contra Moscú.



Hasta ahora una nueva ronda de sanciones contra Rusia que toque el grueso del sector de los hidrocarburos ha sido frenada por Hungría, que depende fuertemente de estos recursos y que teme consecuencias para su economía.



El país centroeuropeo -que no tiene salida al mar y es abastecido por el gasoducto Druzhba- pidió 800 millones euros (860 millones de dólares) en fondos de la UE para adaptar sus refinerías y las capacidades de sus ductos para recibir suministros alternativos, por ejemplo de Croacia.



Actualmente una nueva propuesta está siendo analizara para excluir a Druzhba del embargo petrolero para limitar las sanciones a los suministros de petróleo por barco.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE y AFP

