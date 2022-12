El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, recabará este miércoles un mayor apoyo de Estados Unidos en el marco de una visita a Washington, mientras Rusia rechaza poner plazos a su campaña militar en Ucrania.



El viaje de Zelenski a Washington de hoy ha sido preparado bajo un "estricto secreto" y con mucha preocupación para garantizar la seguridad del mandatario europeo, informó el diario The New York Times.

El diario cita como fuentes a altos funcionarios de la administración estadounidense que hablaron bajo condición de anonimato sobre las "preocupación" en Washington para organizar esta visita, la primera de Zelenski al extranjero desde que se inició la invasión rusa a Ucrania el pasado 24 de febrero.



La Casa Blanca anunció de madrugada la visita, que después confirmaría el propio mandatario ucraniano, y que incluirá una intervención ante una sesión conjunta de las dos Cámaras del Congreso de los Estados Unidos.



"El presidente Biden espera dar la bienvenida hoy, 21 de diciembre, al presidente Zelenski en la Casa Blanca", explicó la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.



La portavoz también confirmó que durante esta visita Biden anunciará un nuevo paquete de ayuda a Ucrania para que pueda "defenderse de la agresión rusa".



Por su parte, el propio presidente ucraniano confirmó el viaje. "De camino a EE. UU. para fortalecer la resiliencia y las capacidades de defensa de Ucrania", aseguró en su cuenta de Twitter, en la que también confirmó que mantendrá una reunión con Biden. "Discutiré la cooperación entre Ucrania y Estados Unidos. También tendré un discurso en el Congreso y una serie de reuniones bilaterales", precisó el mandatario.



Se trata de la primera visita al extranjero del mandatario ucraniano desde que su país fue invadido el pasado 24 de febrero, en un conflicto que acaba de superar los 300 días.

Sin embargo, Rusia no espera cambios positivos en la postura de Ucrania tras la visita de su presidente a Washington, declaró hoy el Kremlin.



"No", respondió de forma escueta el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, a la pregunta sobre si Moscú esperaba que la visita de Zelenski a EE.UU. influyera positivamente en su postura sobre las posibles negociaciones con Rusia.



A otra pregunta, sobre si el viaje del líder ucraniano podía provocar una mayor escalada del conflicto, Peskov dijo que "continúan los suministros de armas" a Ucrania y eso "lleva al agravamiento del conflicto" y "no augura nada bueno para Kiev".



El presidente ruso, Vladímir Putin, no pronunciará este año su discurso sobre el estado de la nación, a lo que está obligado por la Constitución, anunció hoy el Kremlin.



“Antes del Año Nuevo, el presidente, por supuesto, no pronunciará el discurso. Ahora, por cuestión de tiempo, su agenda está muy apretada”, dijo Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, en su rueda de prensa telefónica diaria.



Putin, al que la prensa independiente acusa de querer evitar preguntas incómodas sobre los reveses en el campo de batalla en Ucrania, no había cancelado dicha alocución ni siquiera durante la pandemia del coronavirus en 2020 y 2021.

Presidente de Rusia, Vladimir Putin. Foto: Pavel Bednyakov/EFE/EPA/Sputnik/Kremlin Pool

Un funcionario de alto nivel de la administración estadounidense confirmó en una llamada con los periodistas que Zelenski solo estará "unas pocas horas" en Washington y mantendrá una conversación con Biden en la Casa Blanca para después hablar ante los legisladores en el pleno del Congreso del país.



Durante la visita, el mandatario estadounidense anunciará el envío de un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por valor de 2.000 millones de dólares, que incluirá una batería de misiles Patriot, un sistema de defensa antimisiles muy eficaz que Kiev lleva tiempo solicitando a Washington.



Estados Unidos es el principal aliado de Ucrania en el conflicto abierto con Rusia y ha aprobado en los últimos meses varios millonarios paquetes en ayuda económica y armamento para ayudar a Kiev en su defensa ante la invasión militar rusa.

