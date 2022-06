El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró este sábado, en una intervención digital en un foro de seguridad en Singapur, que "si hay una vía diplomática y preventiva en Taiwán, hay que usarla", para frenar una hipotética invasión de China, socio de Rusia.

Zelenski, que intervino por videoconferencia desde un lugar secreto de Ucrania en el Diálogo Shangri-La, el foro anual sobre seguridad más importante de Asia-Pacífico, remarcó que "nadie se beneficia de las guerras, aparte de ciertos líderes políticos".

Sin referirse a Pekín directamente, el presidente ucraniano, cuyo país fue invadido por Rusia el pasado 24 de febrero, puso el ejemplo de Ucrania para que "el mundo siempre apoye cualquier acción preventiva", en un foro en el que la posibilidad de un ataque de China a Taiwán ha acaparado gran parte de las conversaciones.



En la víspera, el primer ministro japonés, Fumio Kishida, advirtió en su discurso inaugural del foro que "el este de Asia puede convertirse en Ucrania", mientras planea en la región la sombra de un conflicto en Taiwán, isla autogobernada cuya soberanía es reclamada por Pekín y que Washington en principio defendería.



"Se necesitan soluciones diplomáticas para apoyar a los países que necesiten ayuda. No debemos dejar a nadie atrás, a merced de otros países más poderosos", respondió Zelenski al ser preguntado si coincidía con Kishida en la ronda de preguntas posterior a su alocución.

El presidente ucraniano abogó por la diplomacia antes del conflicto, "no cuando ya hay miles de muertos", poniendo como ejemplo lo ocurrido a su país, asediado por las tropas rusas. En ese caso, "es muy tarde para discutir, el mundo debe poner a Rusia en su lugar, y su lugar es en su territorio", agregó el dirigente ucraniano.



Zelenski afirmó que cree que su ejército está registrando avances en algunas de las zonas ocupadas por los rusos, como Zaporiyia, en el sur, y Járkov, la región del noreste cuya capital es la segunda ciudad en importancia del país.



En su discurso este sábado en el foro de Singapur, Zelenski buscó zonas de común entendimiento con la audiencia -formada por centenares de representantes y jefes de Defensa de 40 países, sin asistencia confirmada de Rusia-, diciendo: "Estoy seguro de que en alguno de los ejemplos que señalé (sobre la invasión de Ucrania) pueden encontrar algo importante que tienen interés en preservar, como su cultura o recursos, los cuales no quieren que nadie dilapide".



La guerra generada por Rusia, añadió, "no es solo importante en Europa, sino globalmente, pues es una afrenta a las leyes internacionales y un intento de regresar al siglo XIX".

Ministro de Defensa de China, General Wei Fenghe. Foto: EFE/EPA/HOW HWEE YOUNG

El paralelismo entre la invasión de Ucrania por parte de Rusia y un ataque similar de China en Taiwán también fue utilizado este sábado por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, quien pronunció hoy un discurso en el foro.



Austin, quien ayer mantuvo su primer cara a cara con el ministro de Defensa chino, Wei Fenghe -quien intervendrá mañana en el Diálogo-, utilizó la guerra de Ucrania para ilustrar lo que ocurre cuando una potencia "con afán imperialista" transgrede las normas internacionales, disuadiendo a China de hacer lo mismo con Taiwán. Una línea de pensamiento de la que se hicieron eco otros participantes en el foro, que ovacionó con fervor a Zelenski tras su intervención.



El ministro de Defensa de Indonesia, Prabowo Subianto, declaraba por su parte en un panel horas antes: "Estamos rodeados de países amigos, pero la guerra de Ucrania ha mostrado a Indonesia que no puede dar por sentada su seguridad".

EFE