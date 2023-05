El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acusó este viernes a algunos líderes árabes de ignorar los horrores de la invasión rusa en Ucrania, durante un discurso en una cumbre de la Liga Árabe en Arabia Saudita.



"Desafortunadamente, hay algunos en el mundo y aquí, entre ustedes, que cierran los ojos" ante las "anexiones ilegales", dijo Zelenski a los asistentes a la cumbre, instándolos a "mirar honestamente" la guerra.

El viaje sorpresa de Zelenski a la cumbre panárabe, en la ciudad saudita de Yeda, es su primera visita a Oriente Medio desde que Rusia lanzó la invasión de Ucrania en febrero de 2022.



Un funcionario de la Liga Árabe dijo a AFP que la invitación vino del gobierno saudita, y no de la propia organización panárabe.



Zelenski destacó cómo la guerra de Ucrania ha afectado a los musulmanes de la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

"Crimea fue la primera en sufrir la ocupación rusa, y hasta ahora la mayoría de quienes sufren la represión en Crimea ocupada son musulmanes", dijo.

Zelenski también dio las gracias al heredero del trono saudita, el príncipe Mohamed bin Salmán, por apoyar la "integridad territorial" de Ucrania.



El presidente ucraniano voló a Arabia Saudita en un avión del gobierno francés, procedente de Polonia, indicó en Twitter el embajador de Francia ante el reino wahabita.

⚡ Vladímir Zelenski llegó a Yeda para asistir a la cumbre del Consejo de la Liga Árabe pic.twitter.com/TxV7STBxSa — RT Última Hora (@RTultimahora) May 19, 2023

La reaparición del presidente sirio, Bashar al Asad

"Nos complace dar la bienvenida al presidente Bashar Al Asad a esta cumbre"

esta cumbre FACEBOOK

TWITTER

Los gobernantes árabes recibieron este viernes al presidente sirio Bashar al Asad, de regreso a la Liga Árabe en la cumbre de este viernes.



El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, dio la bienvenida el viernes a Asad en su primera visita a la región desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.



"Nos complace dar la bienvenida al presidente Bashar Al Asad a esta cumbre", dijo el príncipe, con la esperanza de que la reintegración de Siria traiga "estabilidad" al país devastado por la guerra.

Bashar al #Asad asiste a la cumbre de la Liga Árabe



Tras 12 años de suspensión, #Siria vuelve a una reunión del bloque árabe.



El país fue aislado por la mayoría de Estados árabes, por la brutal represión de las protestas de 2011 y la subsiguiente guerra civil. /cmw pic.twitter.com/PRTuH4vuQb — DW Español (@dw_espanol) May 19, 2023

Antes de la ceremonia de apertura el viernes, Asad lanzó una serie de reuniones bilaterales, incluyendo con el presidente de Túnez y el vicepresidente de Emiratos Árabes Unidos.



La cumbre de Arabia Saudita coincide con el intento del país, el mayor exportador de petróleo del mundo, de desplegar su influencia diplomática en Oriente Próximo y más allá de sus fronteras.



A pesar del regreso de Siria al escenario internacional, así como el histórico restablecimiento de relaciones bilaterales de este país con Arabia Saudita, no todos los países de la región se han mostrado dispuestos a reanudar sus relaciones con Asad.



Catar dijo este mes que no normalizaría las relaciones con el gobierno sirio, pero señaló que esto no sería "un obstáculo" para la reintegración en la Liga Árabe.

