Theresa May renueva gabinete tras dimisiones

La primera ministra británica, Theresa May, logró contener el viernes la cadena de dimisiones desatada tras la publicación del acuerdo del 'brexit' para la salida del Reino Unido de la Unión Europea y recabó el respaldo explícito de algunos de los miembros más euroescépticos de su gobierno, aunque aún persisten las amenazas por la moción de confianza contra su liderazgo.

Un día después de la renuncia de Dominic Raab, May nombró como nuevo ministro para el brexit al abogado euroescéptico Stephen Barclay, de 46 años, hasta ahora secretario de Estado de Salud.



Por su parte, la exministra de Interior Amber Rudd, fiel colaboradora de la jefa de gobierno, será la nueva titular de Trabajo y Pensiones.



El ministro de Medio Ambiente, Michael Gove, una figura influyente entre los euroescépticos, dijo confiar “absolutamente” en ella después de insistentes rumores sobre su posible dimisión, mientras que el titular de Comercio Internacional, Liam Fox, uno de los más fervientes partidarios de un brexit duro en el Ejecutivo, rompió también su silencio para asegurar que May tiene su “total confianza”.Sin embargo, hay varios políticos británicos que no están de acuerdo con la jefe de gobierno.

El jueves pasado, un destacado legislador conservador, el euroescéptico Jacob Rees-Mogg, pidió un voto de censura.



Para iniciarlo se necesita que al menos 48 legisladores escriban peticiones similares.

Según informó la cadena pública BBC, 21 diputados del Partido Conservador han declarado públicamente haber enviado una petición para que May se someta a la moción de confianza.



El diputado tory Steve Baker, parte de la facción euroescéptica del partido que promueve esa moción, aseguró que el límite de 48 peticiones se puede rebasar de manera “inminente”.



Si May es sometida a una votación, en caso de que se efectúe la moción de confianza, necesitaría el apoyo de al menos 158 de los 315 diputados en la Cámara de los Comunes.



Los conservadores rebeldes opinan que la primera ministra hizo demasiadas concesiones en el proyecto de acuerdo negociado con Bruselas, que los líderes europeos tienen previsto aprobar en una cumbre extraordinaria el 25 de noviembre en esa ciudad.