El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, confirmó este martes que el jefe del grupo de mercenarios Wagner, Yevgueni Prigozhin, ya llegó al país, donde debe vivir exiliado tras la rebelión armada que encabezó el fin de semana en Rusia.

"Se respetaron las garantías de seguridad prometidas ayer por (el presidente ruso, Vladimir Putin). Hoy está en Bielorrusia", declaró Lukashenko durante un encuentro con oficiales bielorrusos, según medios estatales.



El acuerdo alcanzado entre el Kremlin y Prigozhin bajo la mediación de Lukashenko para detener el motín que el empresario de San Petersburgo encabezó el fin de semana preveía la anulación del cargo penal por rebelión armada contra el jefe de Wagner a cambio de que se marchara a Bielorrusia.



Putin también ofreció a los mercenarios que se sublevaron junto a Prigozhin irse al país vecino o suscribir un contrato con el Ministerio ruso de Defensa u otras agencias de seguridad de Rusia para subordinarse a las estructuras legales y oficiales.



Miembros del grupo Wagner se preparan para regresar a su base en Rostov del Don. Foto: AFP

Los rumores de la llegada de Prigozhin a Bielorrusia comenzaron a tomar fuerza en la mañana de este martes cuando el equipo de investigación bielorruso Gayun, que se dedica a monitorear la actividad militar en ese país, afirmó que el avión del líder de Wagner había aterrizado en el aeródromo militar de Machulishchi, cerca de Minsk.



El avión aterrizó a las 07:37 hora local, de acuerdo con datos de la página de seguimiento de vuelos Flightradar24. Se trata, según su información, de un avión Embraer Legacy 600 con número de registro RA-02795 y que fue incluido en la lista de sanciones estadounidense en 2019 por su conexión con Prigozhin aunque con su matrícula vieja, M-SAAN.



Esa información, no obstante, no fue confirmada por el presidente Lukashenko, que solo se limitó a reconocer que el líder de Wagner ya se encontraba en el país.



En sus declaraciones de este martes, Lukashenko aseguró que intercedió ante Vladimir Putin por la vida del jefe de Wagner. "Le dije a Putin: se le puede matar, no es un problema. Ya sea en el primer intento o en el segundo. Pero le aconsejé que no lo haga", dijo.

Se respetaron las garantías de seguridad prometidas por el presidente ruso, Vladimir Putin FACEBOOK

TWITTER

El mandatario también sugirió que el exilio de Prigozhin y de los mercenarios que se sumen a él puede ser solamente temporal. "Como prometí, si ustedes quieren pasar algún tiempo aquí (...), nosotros les ayudaremos. Naturalmente, por su cuenta", indicó el jefe de Estado bielorruso, según la agencia oficial Belta.

Lukashenko señaló además que valora altamente las capacidades militares de los mercenarios rusos, al mostrarse de acuerdo con el ministro bielorruso de Defensa, Víktor Jrenin, quien dijo que no le importaría disponer de una unidad así en el Ejército.



"Estoy de acuerdo. Hable con ellos", se dirigió a Jrenin.



Alexandr Lukashenko, presidente de Bielorrusia. Foto: EFE/EPA/BELARUS

El líder bielorruso negó que su país esté construyendo campamentos para los mercenarios de Wagner, como publicó un medio de investigación ruso. "Nosotros por ahora no construimos campamento alguno. Pero si ellos lo desean (...) nosotros los emplazaremos" en "instalaciones militares abandonadas" y pueden "montar allí tiendas de campaña", dijo en referencia a los mercenarios.



También señaló que los wagneritas aún están en sus campamentos en la región ucraniana de Lugansk, anexionada por Rusia en septiembre de 2022, y subrayó que, al menos los que no firmen acuerdos con el Ministerio de Defensa, quieren "ir con sus familias" un tiempo tras 16 meses de combates en Ucrania.



Por último, djo que Bielorrusia no va a abrir puntos de reclutamiento de Wagner y que los mercenarios rusos no van a custodiar las armas nucleares tácticas rusas emplazadas en Bielorrusia.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP y EFE