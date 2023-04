El presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo de Ucrania, Volodimir Zelenski, mantuvieron este miércoles una "larga" conversación telefónica. Una charla que, según medios ucranianos, se prolongó durante más de una hora.



Se trata de la primera conversación que mantienen desde el inicio de la invasión rusa, según confirmaron fuentes de ambos países. Es, además, un paso grande de China para mediar en el conflicto con Rusia.



Esto es lo que se sabe sobre la conversación.

Lo que hablaron los presidentes

Según informaron medios estatales del país asiático, Xi comunicó a Zelenski que China enviará un representante gubernamental especial para asuntos euroasiáticos a visitar Ucrania y otros países con el propósito de "llevar a cabo una comunicación profunda con todas las partes sobre una solución política a la crisis".

Durante la conversación, el líder chino señaló que la "compleja evolución de la 'crisis' en Ucrania" ha tenido un "gran impacto" en la situación internacional, al tiempo que aseguró que su país "siempre ha estado del lado de la paz" y que "ha promovido conversaciones" en este sentido, informó la cadena estatal CCTV.



El gobernante también manifestó a Zelenski que China, como "miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU", no "observará el conflicto desde la lejanía esperando obtener beneficios" ni "echará más leña al fuego", y reiteró que "el diálogo y la negociación" son "la única salida".



Como ya lo hizo China en su documento de toma de posición emitido en febrero con respecto a lo que denomina la "crisis ucraniana", Xi pidió a su homólogo "calma y moderación" en la "cuestión nuclear", porque "no hay ganadores" en una "guerra nuclear".



En su plan de paz, China defiende por un lado la soberanía y la integridad territorial ucraniana, el cese de las hostilidades y la reanudación de las negociaciones de paz, y por otro aboga por tener en cuenta las preocupaciones de seguridad de Rusia ante el avance de la Otán. A su vez, pide el levantamiento de las sanciones adoptadas por Occidente contra Rusia debido a la conocida como "operación militar especial".



Este miércoles, el mandatario asiático explicó a su homólogo ucraniano que "el respeto a la soberanía e integridad territorial" es "la base política" de las relaciones entre Pekín y Kiev y le transmitió su voluntad de "promover el desarrollo de la asociación estratégica entre los dos países".



Analistas advierte que no es un disparate pensar en la posibilidad de una presidencia indefinida de Xi Jinping. Foto: Wu Hao. EFE

Lo que dijo Zelenski

Zelenski confirmó casi de forma simultánea la "larga y significativa" conversación que mantuvo con el líder chino que, según medios ucranianos, se prolongó durante más de una hora.

El presidente Zelenski nombró un embajador en China tras hablar con su homólogo Xi Jinping. Foto: AFP

"Tuve una llamada telefónica larga y significativa con el presidente Xi Jinping. Creo que esta llamada, así como el nombramiento del embajador de Ucrania en China, darán un poderoso impulso al desarrollo de nuestras relaciones bilaterales", dijo Zelenski en un breve mensaje en su cuenta de Twitter.



Según medios chinos, el presidente ucraniano aseguró a Xi durante la conversación que ve "con buenos ojos" el "importante papel" desempeñado por China en la búsqueda del restablecimiento de la paz.



Zelenski indicó además que China "defiende los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas en los asuntos internacionales", al tiempo que reconoció su "gran influencia internacional".

Tras la conversación, el presidente anunció el nombramiento de un embajador en China. El cargo, vacante desde febrero de 2021, será ocupado por el exministro de Industrias Estratégicas, Pavlo Riabikin, de 57 años, precisó un decreto publicado por la Presidencia ucraniana.

La respuesta de Rusia

La respuesta de Moscú también llegó rápidamente, pues Rusia saludó este miércoles la disposición de China a participar en el arreglo del conflicto en Ucrania tras la primera conversación telefónica entre los líderes de China y Ucrania.



"Saludamos la disposición de la parte china a esforzarse para impulsar el proceso de negociación", indicó la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, en un comunicado.



Según Zajárova, Rusia ve muchas "coincidencias" entre el enfoque ruso con la propuesta de paz china, publicada el 24 de febrero pasado, con ocasión del primer aniversario de la intervención militar rusa en Ucrania.



A la vez, la portavoz aseguró que "el problema no radica en la falta de planes buenos". "Hasta el momento el régimen de Kiev ha mostrado su rechazo a cualquier iniciativa sensata dirigida a una solución política y diplomática de la crisis ucraniana y ha condicionado su eventual consentimiento a negociar a ultimátums con demandas poco realistas", aseguró.



De acuerdo con Moscú, las autoridades ucranianas y sus "patrocinadores" de Occidente ya han probado sus posibilidades de "empantanar" las iniciativas de paz.



Zajarova insistió en que Zelenski ha prohibido "por ley" iniciar negociaciones con su homólogo ruso, Vladímir Putin. "De esa manera, cualquier llamamiento a la paz a duras penas pueden ser recibidas de forma adecuada por las marionetas (de Kiev) gobernadas desde Washington", apuntó.

¿China, mediador?

Desde el estallido de la guerra, China, que se opone a las sanciones contra Moscú, ha reiterado la importancia del respeto a la integridad territorial de los países, incluido Ucrania, y a las "legítimas preocupaciones de seguridad de todas las partes", en referencia a Rusia.



Los presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladimir Putin. Foto: Sergei KARPUKHIN / SPUTNIK / AFP

Dadas sus buenas relaciones con Rusia, numerosas voces internacionales han pedido que Pekín use su influencia sobre Moscú para detener el conflicto.



A pesar de que China insiste en que mantiene una posición neutral en el conflicto, Xi no había hablado con Zelenski desde el principio de la invasión rusa a Ucrania pero sí lo ha hecho en varias ocasiones con el gobernante de Rusia, Vladimir Putin, e incluso realizó una visita oficial a Moscú.

ANGIE RUIZ HURTADO

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con AFP y EFE