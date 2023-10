Ojo, viajeros: plantean cambios importantes en equipaje de mano para vuelos en Europa

El Parlamento Europeo hizo una solicitud a las aerolíneas frente a la reglamentación del equipaje de mano, aquel que los viajeros pueden llevar consigo en la cabina del avión.

El importante ajuste que plantean para el equipaje de mano

Las aerolíneas en Europa, al igual que el resto del mundo, tienen sus normas para el equipaje de mano y bodega. Algunas, como las 'low cost', les exigen a sus usuarios que paguen por la maleta de mano.

El Parlamento Europeo votó a favor de una resolución para que dicho equipaje sea gratis y, además, se estandaricen las dimensiones en la Unión Europea.

Equipaje de mano. Foto: iStock

Los eurodiputados consideraron la sentencia de un Tribunal en 2014 tras la demanda que presentó una mujer contra la aerolínea Vueling, la cual la obligó a pagar por llevar en cabina una maleta.

El Tribunal falló a favor de la pasajera, argumentando que el equipaje de cabina es "un elemento indispensable" que "no puede ser objeto de un suplemento de precio, siempre y cuando cumpla con las exigencias de peso y dimensiones".

El Parlamento Europeo pide ajustes en las normas de equipaje. Foto: iStock

El Parlamento Europeo pide que los países que integran la Unión Europea que "garanticen el respeto de esta sentencia" y que, mientras esto no ocurra, velen por "reforzar la protección de los consumidores" haciendo "todo lo posible para lograr la transparencia" de las aerolíneas a la hora de comunicar las posibles tasas que se cobran por el equipaje de mano.

Aparte de interpelar a los Estados, la Eurocámara también pide a la Comisión Europea que "presente medidas estratégicas" para que la sentencia del TJUE se vea reflejada en un renovado reglamento comunitario de la aviación comercial, después de que se someta a un proceso de revisión.

La resolución aprobada reconoce que las aerolíneas gozan de una "libertad de fijación de precios" para los pasajes, pero considera que el reglamento europeo de la aviación comercial no ampara bajo este principio de libertad el coste para las maletas de cabina.

Aerolíneas responden si dejarían gratis el equipaje de mano

Las exigencias del Parlamento Europeo no fueron bien recibidas por las aerolíneas, pues recordaron que es una resolución no vinculante, por lo que no están obligadas a cambiar sus políticas de equipaje.

"Las prácticas comerciales como el cobro de maleta en cabina son perfectamente legales y están amparadas en el Reglamento Europeo 1008/2008 que establece la libertad de fijación tarifaria", señaló la Asociación de Líneas Aéreas para el diario español La Sexta.

Según las aerolíneas, no hay espacio en un avión para recibir todas las maletas de mano de los viajeros. Foto: iStock

El gremio también recordó que por "cuestión operacional" los aviones no pueden recibir todas las maletas de mano de los pasajeros, pues el espacio en cabina es reducido.

"Ni la Comisión Europea ni el Parlamento pueden ampliar el espacio disponible para el equipaje en un avión, así que no todos los pasajeros podrán llevar una maleta", sentenció Eddie Wilson, CEO de la aerolínea Ryanair, para el medio La Información.

Por tanto, será la Comisión Europea la que revise si modifica o no las normas que rigen a las aerolíneas.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

*Con información de EFE