El presidente Gustavo Petro inició este miércoles su primera visita de Estado a España con el objetivo de robustecer las relaciones bilaterales en lo económico y comercial.



No obstante, su visita ya ha sido foco del múltiples críticas en ese país, en especial de los partidos de ultraderecha que ya calificaron al mandatario como "terrorista".

Este miércoles, Petro fue recibido en el salón del Congreso por todos los diputados y senadores con un aplauso de pie, salvo por los parlamentarios del partido Vox (extrema derecha), que permanecieron sentados.



Posteriormente, los integrantes de este partido abandonaron el hemiciclo para no escuchar las palabras de Petro al que consideran un "terrorista".



¿Qué es Vox y qué dijeron sobre el mandatario?

Momento en el que diputados de Vox se retiran del Congreso de Diputados al inicio del discurso de Petro. pic.twitter.com/h25UctmPOo — Sofy Casas (@SofyCasas_) May 3, 2023

¿Qué es Vox?

Vox es un partido opositor de extrema derecha en España. Es, además, la tercera fuerza política del Congreso por detrás del Partido Socialista, que gobierna España, y de los conservadores del Partido Popular.



Se trata de un partido que nació en 2013 y cuyo objetivo, según señalan en su sitio web, es "la defensa de España, de la familia y de la vida". Aseguran que pretenden "reducir el tamaño del Estado, garantizar la igualdad entre los españoles y expulsar al Gobierno de tu vida privada".



Según recuerda CNN, Vox obtuvo representación en el Parlamento por primera vez en 2018 y, años después, se convirtió en una de las mayores fuerzas políticas del Congreso.



(Le puede interesar: Los reyes de España le dan la bienvenida oficial a Petro y Verónica Alcocer)

Según CNN, Vox se convirtió en el primer partido de extrema en lograr entrar a la "arena política" del país en su historia reciente.



Se trata de un partido que, dice el medio citado, ha calado en España en medio de múltiples casos de corrupción de varios partidos en ese país. También ganó acogida por su lema de una sola España en medio de la crisis por el independentismo catalán.



No obstante, desde sus inicios Vox ha sido foco de varias polémicas por propuestas como la supresión de las comunidades autónomas, la deportación de migrantes en situación irregular y la orden de impedirles su ingreso de por vida a territorio español.



Vox también ha pedido dejar de hablar de violencia de género y solo referirse a violencia intrafamiliar.



(Además: ¿Cómo será la coronación de Carlos III y Camila? Estos son cuatros puntos clave)

¿Qué dijo Vox del presidente Petro?

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Petro es recibido por el rey Felipe VI en España. Foto: AFP

Este miércoles, los diputados de Vox se ausentaron del acto en el Congreso de los Diputados al inicio del discurso que ofreció Petro como parte de los actos programados en el viaje a España.



Tras abandonar el salón de plenos junto a sus compañeros, el líder de la formación de ultraderecha española Vox, Santiago Abascal, criticó que se le haya puesto una "alfombra roja" al presidente del Gobierno de Colombia, Gustavo Petro, en su primer visita de Estado a España, porque eso supone "el blanqueamiento" de "un terrorista no arrepentido".



Abascal dijo a los periodistas que "Petro es a Colombia lo que Otegi es a España, un terrorista no arrepentido", en referencia a Arnaldo Otegi, coordinador general de la formación independentista vasca EH Bildu, que cuenta con cinco diputados en el Congreso español.



(Además: Gustavo Petro, nota destacada con Joe Biden, pero discreta con los congresistas)

‼ @Santi_ABASCAL denuncia el recibimiento institucional al narcoterrorista Gustavo Petro en España:



"Muchos españoles desconocen a quién se ha puesto hoy alfombra roja. Petro es a Colombia lo que Otegi a España".⬇⬇⬇ pic.twitter.com/pneS6o4lar — Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso (@VOX_Congreso) May 3, 2023

Según añadió Abascal, Petro, antes de comenzar su visita de Estado a España, "ha insultado a España, para después recibir el collar de la reina Isabel la Católica", dado que el presidente colombiano en un acto por el Día del Trabajo en Bogotá hizo una referencia al "yugo español" para Iberoamérica en relación a la historia de siglos atrás.



"Esto no es más que una muestra de la política internacional de este Gobierno, siempre sumiso ante los enemigos de las libertades, desde China hasta Venezuela, pasando por Cuba o por Colombia", dijo el presidente de Vox, quien justificó el "gesto" de abandonar el pleno en que Petro "tiene un pasado que no se puede ocultar, un pasado de sangre, un pasado de dolor", del que "no se ha arrepentido".



(Siga leyendo: Petro-Biden: ¿por qué migración y drogas serán desafíos entre Colombia y EE.UU.?)

Facebook Twitter Linkedin

Protestas contra la visita de Petro en España. Foto: EFE

Antes de la llegada del presidente de Colombia al Congreso, en las inmediaciones se manifestaron una veintena de personas contra la visita, convocados por Foro Madrid, organización promovida por la fundación de Vox, Disenso.



Abascal y otros diputados de Vox se unieron a ellos en la protesta, que contaba con pancartas con retratos del mandatario colombiano y de otros presidentes latinoamericanos, como el brasileño Luiz Inácio "Lula" da Silva, con el lema "Se buscan por crímenes contra la democracia".

Pero no es la única crítica que se ha presentado ante la visita del mandatario colombiano. Este miércoles, parlamentarios de varios países europeos e iberoamericanos también remitieron una carta a la presidenta del Congreso español, Meritxell Batet, en contra de la visita de Petro.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente de Vox, Santiago Abascal. Foto: EFE

En la misiva, suscrita por 157 parlamentarios, denunciaron que Petro representa los intereses del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla, organismos que, según dicen, "buscan imponer en Iberoamérica una hegemonía amenazante de los principios de la democracia, las libertades y el Estado de Derecho".



"Petro pretende que España sirva de puente al resto de Europa para imponer sus falsas narrativas, las cuales solo beneficiarían a las tiranías iberoamericanas y a las mafias del narcotráfico", aseguraron los firmantes.



En su opinión, la gestión del presidente colombiano durante sus primeros meses de gobierno ha sido "sumamente lesiva" para el país. En lugar de concentrarse a resolver los problemas del pueblo, argumentan, se ha dedicado a "promover la legalización de las drogas, a desmoronar la legitimidad de las Fuerzas Armadas y de Policía, a otorgar impunidad a los grupos terroristas (...) y a acabar con la economía".



Respecto a su política internacional, indican que su prioridad ha sido "interceder y legitimar" el gobierno venezolano de Nicolás Maduro y "desestabilizar" a las instituciones democráticas de Perú.

(Petro se ha dedicado a) promover la legalización de las drogas, a desmoronar la legitimidad de las Fuerzas Armadas y de Policía FACEBOOK

TWITTER

Contrario a las declaraciones de Vox, la presidenta del Congreso español, Meritxell Batet, ensalzó este miércoles las reformas que está acometiendo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en su país y que persiguen los objetivos que "comparte" España para alcanzar un mayor nivel de justicia social".



"En nombre de las Cortes Generales (Parlamento), le reiteramos la fraternal bienvenida y que su empeño en alcanzar la paz total sea en beneficio de todos los colombianos", dijo Batet tras elogiar los "retos reformistas" que ha acometido en Colombia. "(Los) seguimos con especial interés", apuntó.

Por lo pronto, Petro se reunirá con el rey Felipe VI y será agasajado con un almuerzo en su honor. Posteriormente, recibirá la Llave de Oro de Madrid para cerrar la jornada con una cena ofrecida por los reyes.



El jueves, Petro será recibido en el palacio de Moncloa por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP y EFE